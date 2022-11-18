Украина будет производить вооружение совместно с 6 странами НАТО

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

"Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО. Укроборонпром будет совместно производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику минимум с шестью странами-членами Альянса. С Польшей, Чехией, Францией, Данией и еще несколькими заключенными соглашениями, не предусматривающими разглашения каких-либо ", – говорится в сообщении.

В концерне отметили, что в рамках сотрудничества уже налаживается производство.

"Мы создаем совместные оборонные предприятия, строим линии производства боеприпасов замкнутого цикла, совместно производим бронированную технику и реактивные системы залпового огня и совместно разрабатываем новые высокотехнологичные образцы вооружения. Для этого используем как имеющиеся мощности, так и вновь в безопасных местах", - сообщает Укроборонпром.

Концерн также сообщил, что наладил производство боеприпасов калибра 122 и 152 мм и мин калибра 120 мм.

"Средства поражения прошли успешные испытания и производятся по технологии НАТО. Уже не первый месяц. Рассредоточены на различных мощностях, в том числе стран-партнеров. Боеприпасы, произведенные Укроборонпромом, должны уменьшить зависимость украинской артиллерии от поставок из-за границы, где запасы снарядов и мин советских калибров постепенно иссякают", - объяснили в госконцерне.

Ранее, 10 ноября, госконцерн "Укроборонпром" отчитывался о заключении соглашения с Чехией, что предусматривает создание оборонного кластера по изготовлению военной техники, боеприпасов и открытию сервисных хабов и научно-исследовательских центров.

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