Украина будет приоритетом во время председательства Японии в G7 в следующем году, - японский МИД
Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова обсудила с генеральным директором Европейского бюро МИД Японии Накагоме Масаши дальнейшую поддержку Украины в условиях полномасштабной агрессии со стороны РФ
Об этом сообщила пресс-служба МИД .
Известно, что Джапарова отметила важность дальнейшей поддержки Украины накануне сложного зимнего периода. Кроме этого, она отметила, что, нанося ракетные удары по энергетической инфраструктуре, РФ стремится углубить гуманитарный кризис и вызвать новую волну перемещенных лиц из Украины.
Она поблагодарила японскую сторону за последовательную финансовую, гуманитарную помощь украинскому народу, а также за усиление санкционного давления на Россию.
"Сегодня Украина и Япония поддерживают очень интенсивный политический диалог. Надеюсь, что вскоре наши отношения выйдут на уровень стратегического партнерства", - отметила замминистра.
Сообщается, что Масаши подтвердил неизменность политики официального Токио по поводу всесторонней поддержки Украины. В частности, стало известно, что Япония продолжит оказывать мощную гуманитарную поддержку и помощь по разминированию. Также он пообещал, что Украина станет приоритетом во время японского председательства в Группе семи в 2023 году.
"Мы продолжим сплачивать G7 для дальнейшей мощной поддержки Украины и поддерживать жесткую санкционную политику", - подчеркнул он.
Джапарова также высоко оценила активное участие японской стороны в деятельности Международной крымской платформы.
- 5 ноября премьер-министр Японии Фумио Кишида провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
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