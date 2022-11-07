Об этом сообщила пресс-служба МИД .

Известно, что Джапарова отметила важность дальнейшей поддержки Украины накануне сложного зимнего периода. Кроме этого, она отметила, что, нанося ракетные удары по энергетической инфраструктуре, РФ стремится углубить гуманитарный кризис и вызвать новую волну перемещенных лиц из Украины.

Она поблагодарила японскую сторону за последовательную финансовую, гуманитарную помощь украинскому народу, а также за усиление санкционного давления на Россию.

"Сегодня Украина и Япония поддерживают очень интенсивный политический диалог. Надеюсь, что вскоре наши отношения выйдут на уровень стратегического партнерства", - отметила замминистра.

Сообщается, что Масаши подтвердил неизменность политики официального Токио по поводу всесторонней поддержки Украины. В частности, стало известно, что Япония продолжит оказывать мощную гуманитарную поддержку и помощь по разминированию. Также он пообещал, что Украина станет приоритетом во время японского председательства в Группе семи в 2023 году.

"Мы продолжим сплачивать G7 для дальнейшей мощной поддержки Украины и поддерживать жесткую санкционную политику", - подчеркнул он.

Джапарова также высоко оценила активное участие японской стороны в деятельности Международной крымской платформы.

5 ноября премьер-министр Японии Фумио Кишида провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

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