Свое мнение эксперт высказал в колонке Еспресо.TV.

"Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что в Украине опробуют эти ракеты на наземных установках. Поскольку до сих пор эти ракеты использовались только для воздушных носителей с дальностью 60 км. Brimstone предлагались нам для оснащения морских платформ, которых у нас пока нет. Поэтому Украина будет применять эти ракеты из наземных установок. Brimstone является современным наиболее технологичным образцом ракетного вооружения", - написал Сергей Згурец.

Военный эксперт отметил, что Brimstone весом 50 кг сможет сама решить боевую задачу с минимальным привлечением бойца.

"Ракеты Brimstone можно запускать в зону цели, если есть данные местопребывания. Далее эти ракеты сами находят цель при помощи радиолокационной головки самонаведения или подсвечивателя. Brimstone гарантированно поражает цель на расстоянии 10 км. Это означает, что эти ракеты можно выпустить в зону скопления российской техники и каждая такая ракета уничтожит цель. Такие разработки ракетного вооружения уникальны, так как минимизируют участие в боях военных. Ракета Brimstone весом 50 кг сможет сама решить боевую задачу с минимальным вовлечением бойца, который наводит на цель эту ракету", - говорится в колонке Згурца. .

27 апреля стало известно, что Великобритания передаст ВСУ высокотехнологичные ракеты класса Brimstone с самонаведением.

3 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем выступлении перед Верховной Радой во вторник выразил веру в победу Украины над Россией и объявил о новом пакете военной поддержки.

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