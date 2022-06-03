Об этом информирует в телеграмме Энергоатом.

"С 04 июня 2022 года начнутся поставки украинской электроэнергии в Молдову. Согласно договоренностям, Энергоатом планирует в июне поставить в Молдову 85,2 тыс. МВт-ч электроэнергии по цене $77 за 1 МВт-ч", – говорится в сообщении.

Благодаря экспорту крупнейший производитель электроэнергии Украины получит дополнительный источник для финансирования, по которому будет поставляться и электроэнергия населению. Отмечается, что экспорт в Молдову предоставляет перспективу развития компании и возможность в будущем поставлять электрическую энергию в соседние страны ЕС.

"Энергопотребление Молдовы в значительной степени зависит от генерации на принадлежащей РФ Молдавской ГРЭС. Украинский экспорт позволит стране диверсифицировать поставки электрической энергии и усилить ее энергетическую безопасность", - добавляют в пресс-службе.

Молдова получает нелетальную помощь и материалы для пограничных служб, но не решила, обращаться ли в другие страны за военной помощью.

Напомним, в МИДе Британии решили вооружить Молдову по стандартам НАТО. Секретарь СНБО Алексей Данилов предположил, что Молдова может стать одной из двух стран, которые в будущем планирует захватить Россия.

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