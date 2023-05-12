Об этом " Общественному " сказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Основным донором является международная организация COVAX. Украина подтвердила намерения получать вакцину в течение 2024 года. Так что можем сказать, что в зависимости от темпов вакцинации Украина будет обеспечена вакцинами”, — заявил он.

По словам главного санврача, в Украине есть все вакцины, но для прививок жителей сел лучше всего подходит Johnson, потому что она требует введения только одной дозы. Для детей же используют вакцину от Pfizer.

"Хочу отметить, что вакцинация детей уже разрешена, но для них используется вакцина с уменьшенным содержанием антигена", - пояснил Кузин.

Меньше запасов вакцины Moderna, ее почти всю использовали.