Украина будет переходить от партнерства к союзничеству с США, - Климкин
Дипломат Павел Климкин убежден, что сотрудничество Украины с Соединенными Штатами Америки будет только усиливаться как в военном, так и в политическом плане
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Что касается визита Зеленского в США, то я считаю, что это был хороший визит не только после того, как он разошелся в медиа, а это была возможность испытать настоящую эмоцию для американцев и показать им, что они лидеры западного мира и их помощь является определяющей. И этот визит является хорошим событием, поскольку Байден показал, что он готов в это вкладываться. Это его личная история как политика и как человека. И частью его политического наследия должна быть общая победа над Россией", - пояснил Климкин.
Дипломат отметил, что Украина постепенно переходит от союзничества к партнерству с США.
"Этим визитом он показал, что у нас должна быть общая история успеха. И эта история успеха это Украина как демократическое государство и как союзник Соединенных Штатов. И после этого визита мы будем переходить от партнерства к союзничеству и взаимным элементам помощи. Поэтому этот визит много значит. Да и в конце концов это по-человечески важно, это рождественские дни, когда люди собираются семьями и видят на своих экранах людей, у которых нет электричества и тепла, что меня не может не радовать, так это то, что есть новый пакет помощи. Это в основном оборонное оружие. С помощью этого оружия стакан полуполный, но пока только полу. И очень важно, чтобы у нас была общая стратегия, которая ослабляла", - добавил он.
- Владимир Зеленский и Джо Байден встретились 21 декабря в Вашингтоне. Как отметил украинский президент, он отправился в США "для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины".
- К вечеру 21 декабря в США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд, а также о дополнительной помощи на $850 млн. В пакет помощи включена система ЗРК Patriot.
- А президент США Джо Байден заявил, что для его страны честь – быть с Украиной в объединенной защите от жестокой войны против России.
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