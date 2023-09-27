Украина будет отвечать на атаки РФ по энергоинфраструктуре, - Умеров

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире CNN, сообщает Минобороны.

При включении на CNN министр подчеркнул, что зимой Россия будет сосредотачиваться на нанесении ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

"Но мы будем отвечать", – сказал Умеров.

Министр добавил, что надеется на скорейшее прибытие в Украину многоцелевых истребителей, что поможет ВСУ достичь прогресса в контрнаступлении.

"Нам нужно больше оружия, которое изменит игру. Надеюсь, скоро прибудут многоцелевые истребители, и мы добьемся прогресса. Нам нужно это оружие, чтобы вернуть территории и иметь преимущество на поле боя", - сказал Умеров.