Украина будет отвечать на атаки РФ по энергоинфраструктуре, - Умеров
Украина надеется на получение большего количества оружия, в том числе многоцелевых истребителей, и будет отвечать РФ на атаки по украинской энергоинфраструктуре
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире CNN, сообщает Минобороны.
При включении на CNN министр подчеркнул, что зимой Россия будет сосредотачиваться на нанесении ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
"Но мы будем отвечать", – сказал Умеров.
Министр добавил, что надеется на скорейшее прибытие в Украину многоцелевых истребителей, что поможет ВСУ достичь прогресса в контрнаступлении.
"Нам нужно больше оружия, которое изменит игру. Надеюсь, скоро прибудут многоцелевые истребители, и мы добьемся прогресса. Нам нужно это оружие, чтобы вернуть территории и иметь преимущество на поле боя", - сказал Умеров.
- Ранее министр иностранных дел Норвегии Анникен Хуитфельдт заявила, что Норвегия передаст дополнительно 1 млрд норвежских крон ($92,5 млн), чтобы украинцы могли легче "пережить еще одну зиму войны".
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