Украина будет отдельно изучать каждый случай участия в выборах в Госдуму РФ жителей ОРДЛО и Крыма, - Арестович
Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Украина будет отдельно изучать каждый случай привлечения к выборам в Госдуму РФ жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и оккупированного Крыма
Об этом он заявил в комментарии телеканалу "Дом" .
"Форма и сроки этой ответственности сейчас организовываются американской дипломатией и украинским военно-политическим руководством. Думаю, что в речи президента на Генассамблее ООН (20 сентября глава государства Владимир Зеленский вылетает в Нью-Йорк, - ред.) будет дана политическая оценка этому привлечению. И что касается мероприятий на уровне Украинского государства, то, как известно, Совет национальной безопасности и обороны 17 сентября ввел санкции против тех людей, которые организуют и проводят такие "выборы", - сказал Арестович.
"Тут не надо всех одним миром мазать. Тут надо смотреть в каждой отдельной ситуации. Есть люди, которые вынуждены это сделать, чтобы не остаться без работы. Те же бюджетники, которых ставят на оккупированных территориях в очень жесткое положение: не "голосуешь" - ты без работы. А возможно, тебя еще будут преследовать. Есть люди, которые добровольно взяли и пошли ", - отметил спикер.
Он отметил, что решения будут приниматься после возвращения Крыма и части Донбасса в Украину.
"Мы отделим зерна от плевел. Будем разбираться в каждом случае отдельно", - сказал Арестович.
"Я совершенно уверен, что простые люди не пострадают. Пострадают прежде всего те, кто принимал соответствующие решения и выступал пособником оккупантов. То есть активно и сознательное участвовал в организации антиукраинской деятельности, нарушении украинского и международного законодательства. И способствовал деятельности оккупанта", - подчеркнул Арестович .
- Напомним, 17-19 сентября 2021 года в РФ проходило трехдневное голосование на "выборах" в Госдуму.
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