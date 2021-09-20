Украина будет отдельно изучать каждый случай участия в выборах в Госдуму РФ жителей ОРДЛО и Крыма, - Арестович

Об этом он заявил в комментарии телеканалу "Дом" .

"Форма и сроки этой ответственности сейчас организовываются американской дипломатией и украинским военно-политическим руководством. Думаю, что в речи президента на Генассамблее ООН (20 сентября глава государства Владимир Зеленский вылетает в Нью-Йорк, - ред.) будет дана политическая оценка этому привлечению. И что касается мероприятий на уровне Украинского государства, то, как известно, Совет национальной безопасности и обороны 17 сентября ввел санкции против тех людей, которые организуют и проводят такие "выборы", - сказал Арестович.

Что касается рядовых жителей оккупированных территорий, то, как отметил Арестович, ответственность за участие в выборах в Госдуму будет зависеть от степени вовлеченности в них.

"Тут не надо всех одним миром мазать. Тут надо смотреть в каждой отдельной ситуации. Есть люди, которые вынуждены это сделать, чтобы не остаться без работы. Те же бюджетники, которых ставят на оккупированных территориях в очень жесткое положение: не "голосуешь" - ты без работы. А возможно, тебя еще будут преследовать. Есть люди, которые добровольно взяли и пошли ", - отметил спикер.

Он отметил, что решения будут приниматься после возвращения Крыма и части Донбасса в Украину.

"Мы отделим зерна от плевел. Будем разбираться в каждом случае отдельно", - сказал Арестович.