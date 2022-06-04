Украина будет основным приоритетом Чехии во время председательства в Совете ЕС, – спикер нижней палаты парламента

Об этом Елена Кондратюк сообщила в Twitter.

"Мы заинтересованы в участии Чехии в восстановлении Украины. Подробно обсудили привлечение возможностей Чешской Республики в восстановление инфраструктуры украинских городов, разрушенных российским агрессором", - акцентировала Вицеспикер украинского Парламента.



В свою очередь Маркета Пекарова Адамова сообщила, что Чехия уже готовит соответствующий план, который будет представлен во время будущего визита в Украину. Официальная Прага привлекла к подготовке этого плана своих лучших специалистов и компаний в сфере строительства, инжиниринга и аудита.

Кроме того, во время встречи чиновники обсудили механизмы привлечения России к ответственности и эффективные площадки для международного правосудия.

Напомним, в Чехии насчитывается около 360 тыс. украинских беженцев . 15 июня Пражская мэрия закроет центр приема беженцев из Украины в квартале Высочаны. Также страна ожидает, что украинские беженцы компенсируют нехватку рабочей силы.

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