Украина будет основным приоритетом Чехии во время председательства в Совете ЕС, – спикер нижней палаты парламента
Вице-спикер украинского парламента встретилась с председателем Палаты депутатов Парламента Чехии, которая заявила, что Украина будет приоритетом Чехии во время ее председательства в Совете ЕС
Об этом Елена Кондратюк сообщила в Twitter.
"Мы заинтересованы в участии Чехии в восстановлении Украины. Подробно обсудили привлечение возможностей Чешской Республики в восстановление инфраструктуры украинских городов, разрушенных российским агрессором", - акцентировала Вицеспикер украинского Парламента.
В свою очередь Маркета Пекарова Адамова сообщила, что Чехия уже готовит соответствующий план, который будет представлен во время будущего визита в Украину. Официальная Прага привлекла к подготовке этого плана своих лучших специалистов и компаний в сфере строительства, инжиниринга и аудита.
Кроме того, во время встречи чиновники обсудили механизмы привлечения России к ответственности и эффективные площадки для международного правосудия.
- Напомним, в Чехии насчитывается около 360 тыс. украинских беженцев . 15 июня Пражская мэрия закроет центр приема беженцев из Украины в квартале Высочаны. Также страна ожидает, что украинские беженцы компенсируют нехватку рабочей силы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.11
Покупка 34.11Продажа 35.39
-
EUR
Покупка 36.02Продажа 37.76
- Актуальное
- Важное