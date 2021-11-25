Украина будет обсуждать поставки оружия с новым правительством Германии, - Кулеба

Об этом Министр заявил на брифинге в четверг 25 ноября.



По словам главы МИДа, Германия будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины. Это подтверждает коалиционное соглашение, которое подписало новое правительство Германии.



"Германия страна последовательная, будем двигаться вперед. Что касается вопроса оружия, то наша позиция остается неизменной – мы не видим препятствий для поставки оружия и укрепления обороноспособности Украины из любого государства мира", – заявил Кулеба.



Министр добавил, что планирует общаться с немецким правительством по вопросу поставки оружия.

Напомним, вчера 24 ноября Германия официально сформировала новую правительственную коалицию и определила следующего канцлера. В коалиционном соглашении есть пункты о том, что новое правительство готово поддержать движение Украины в ЕС и работать по сохранению территориальной целостности и суверенитета Украины.