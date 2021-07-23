Украина будет настаивать на санкциях против оператора "Северного потока-2", - Витренко
Председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Украина будет настаивать на необходимости введения санкций против оператора проекта "Северный поток-2"
Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз".
"Мы внимательно прочитали совместное заявление американской администрации и немецкого правительства. Мы видим, что те проблемы и вызовы, стоящие перед Украиной по, прежде всего, безопасности, остаются, по крайней мере пока, без ответа. Поэтому, мы продолжаем объяснять, что пока Россия, Путин использует газ, как геополитическую оружие - до тех пор американские санкции без исключений должны быть применены, в частности, по отношению к Nord Stream AG и других ключевых участников этого проекта ", - рассказал Витренко.
По его словам, сейчас существует достаточно инструментов, чтобы остановить "Северный поток" даже в случае его завершения.
"Для того, чтобы этот газопровод заработал, должен быть оператор - он должен быть сертифицирован по европейским правилам. Затем европейские компании бронируют мощности у этого оператора и могут получать газ по газопроводу. Так вот, если оператор газопровода будет под санкциями - а я еще раз подчеркиваю, 100% Nord Stream AG принадлежит Газпрому, поэтому вполне нормально накладывать санкции на такого оператора, который фактически является геополитической оружием в руках России - если будут наложены санкции на этого оператора, европейские компании не бронировать мощности этого газопровода и не получать газ через него " , - отметил Витренко.
- Напомним, США и Германия достигли договоренности относительно российского газопровода "Северный потик- 2".
- Украина инициирует переговоры с Еврокомиссией по российскому газопроводу "Северный поток-2".
- МИД Германии опубликовало текст соглашения с США по "Северному потоку-2".
- Главы МИД Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау обнародовали совместное заявление в связи с достижением договоренностей между США и Германией по "Северному потоку-2".
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