Украина будет настаивать на санкциях против оператора "Северного потока-2", - Витренко

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз".

"Мы внимательно прочитали совместное заявление американской администрации и немецкого правительства. Мы видим, что те проблемы и вызовы, стоящие перед Украиной по, прежде всего, безопасности, остаются, по крайней мере пока, без ответа. Поэтому, мы продолжаем объяснять, что пока Россия, Путин использует газ, как геополитическую оружие - до тех пор американские санкции без исключений должны быть применены, в частности, по отношению к Nord Stream AG и других ключевых участников этого проекта ", - рассказал Витренко.

По его словам, сейчас существует достаточно инструментов, чтобы остановить "Северный поток" даже в случае его завершения.

"Для того, чтобы этот газопровод заработал, должен быть оператор - он должен быть сертифицирован по европейским правилам. Затем европейские компании бронируют мощности у этого оператора и могут получать газ по газопроводу. Так вот, если оператор газопровода будет под санкциями - а я еще раз подчеркиваю, 100% Nord Stream AG принадлежит Газпрому, поэтому вполне нормально накладывать санкции на такого оператора, который фактически является геополитической оружием в руках России - если будут наложены санкции на этого оператора, европейские компании не бронировать мощности этого газопровода и не получать газ через него " , - отметил Витренко.