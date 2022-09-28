Украина будет настаивать на признании России государством-спонсором терроризма и будет отмечать важность усиления вооруженной поддержки, - Ермак
Украина и в дальнейшем будет настаивать на признании Российской Федерации государством-спонсором терроризма, а продолжение и усиление вооруженной поддержки со стороны США крайне необходимо
Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил во время видеоконференции с представителями Украинского конгрессового комитета Америки, сообщает пресс- служба ОП .
В начале разговора он выразил благодарность украинцам во всем мире, в частности, в Соединенных Штатах, за поддержку, которую наша страна испытывает на протяжении всех месяцев полномасштабного вторжения России.
"Украинская диаспора является цементирующим звеном, объединяющим усилия американского общества для помощи в борьбе с российским тотальным злом", - подчеркнул Ермак.
Он также напомнил, что из российского плена недавно были освобождены 215 защитников Украины, в том числе два гражданина США, и работа над освобождением всех пленных не будет прекращаться.
Глава президента заявил, что Украина и дальше на всех уровнях будет настаивать на признании России государством-спонсором терроризма.
Ермак отметил, что сейчас для Украины крайне важно продолжение и усиление мощной вооруженной поддержки со стороны США, скорейшее освобождение всех наших людей и украинской земли от оккупантов.
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