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Украина будет использовать F-16 так, что мы удивимся - пилот из США

22 июля, 2023 суббота
18:30
Война с Россией

Украина будет использовать F-16 таким образом, что нас точно удивят. Это включает и правильное использование самолета, и его путь к полю боя, и появление в необходимом месте

Об этом в эфире Еспресо заявил американский военный пилот, волонтер и военный инструктор Питер Гринбург.

В качестве примера он взял цель - уничтожить все российские танки в Украине.

"F-16 может быть не лучшим выбором для этой конкретной задачи. Когда вы посмотрите на тактические проблемы такой операции, то основное - это заставить врага отступать, правильно? И если вы используете пехотные силы, без господства в воздухе, то так и нужно делать, если такие возможности есть", - сказал Гринбург.

Пилот рассказал, как союзники по НАТО используют воздушную поддержку.

"Если есть возможность и это безопасно и не слишком близко к своим войскам, то это предусматривает также и хотя бы локальный контроль воздушного пространства, потому что нужно достаточно свободы действий, чтобы найти такие небольшие мобильные цели, как танки. Это не просто и не простая задача для даже такого оружия. Чем меньше и мобильнее цель, тем ближе нужно к ней подобраться. Если ты применишь оружие с далекого расстояния, основываясь на том, где танки были несколько часов назад, они просто уже могут находиться в другом месте. Есть оружие, которое просто падает и взрывается, есть другие варианты, но надо оценивать, как правильно решать эти проблемы", - добавил он.

Гринбург добавил, что такая операция может быть выполнена F-16, но это может быть и не самый лучший выбор в конкретном месте.

"Это то, чем занимаются при планировании операций, - оценка возможностей и средств, оружия, чтобы достичь цели на поле боя. Мы не знаем, как они будут использовать F-16, то, что мы представляем, отличается даже от того, как их представляют пилоты, основывающиеся на опыте участия в боевых действиях, или на фильмах, или исторических книгах. Я уверен, что Украина будет использовать F-16 так, что точно нас удивят. Это включает и правильное использование самолета, и его путь к полю боя, и появление в необходимом месте", - подытожил пилот.

Истребители F-16 для Украины

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

Один из лидеров "авиационной коалиции" - Нидерланды 14 июня заявили , что обучение украинских пилотов на F-16 стартуют в ближайшие месяцы.

 Дания и Нидерланды планируют приступить к обучению украинских пилотов этим летом и создадут тренинговый центр в одной из восточноевропейских стран НАТО.

Министр обороны Украины Резников по итогам "Рамштайна" выразил уверенность, что у нас будет "коалиция птиц". Также он заверил , что пилоты ВС ВСУ могут освоить западные истребители F-16 быстрее, чем ожидают страны-союзники Украины, и четырехмесячный срок выглядит реалистичным, для техников же нужно больше времени.

6 июля стало известно, что Румыния станет базой подготовки украинских пилотов на F-16.

11 июля Украина договорилась об обучении украинских пилотов на боевых самолетах F-16 с Францией. 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

В воскресенье, 16 июля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам. 22 июля он сказал, что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в ближайшие несколько недель.

Украина
оружие
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Военные новости
оружие для Украины
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