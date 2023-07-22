Украина будет использовать F-16 так, что мы удивимся - пилот из США

Об этом в эфире Еспресо заявил американский военный пилот, волонтер и военный инструктор Питер Гринбург.

В качестве примера он взял цель - уничтожить все российские танки в Украине.

"F-16 может быть не лучшим выбором для этой конкретной задачи. Когда вы посмотрите на тактические проблемы такой операции, то основное - это заставить врага отступать, правильно? И если вы используете пехотные силы, без господства в воздухе, то так и нужно делать, если такие возможности есть", - сказал Гринбург.

Пилот рассказал, как союзники по НАТО используют воздушную поддержку.

"Если есть возможность и это безопасно и не слишком близко к своим войскам, то это предусматривает также и хотя бы локальный контроль воздушного пространства, потому что нужно достаточно свободы действий, чтобы найти такие небольшие мобильные цели, как танки. Это не просто и не простая задача для даже такого оружия. Чем меньше и мобильнее цель, тем ближе нужно к ней подобраться. Если ты применишь оружие с далекого расстояния, основываясь на том, где танки были несколько часов назад, они просто уже могут находиться в другом месте. Есть оружие, которое просто падает и взрывается, есть другие варианты, но надо оценивать, как правильно решать эти проблемы", - добавил он.

Гринбург добавил, что такая операция может быть выполнена F-16, но это может быть и не самый лучший выбор в конкретном месте.

"Это то, чем занимаются при планировании операций, - оценка возможностей и средств, оружия, чтобы достичь цели на поле боя. Мы не знаем, как они будут использовать F-16, то, что мы представляем, отличается даже от того, как их представляют пилоты, основывающиеся на опыте участия в боевых действиях, или на фильмах, или исторических книгах. Я уверен, что Украина будет использовать F-16 так, что точно нас удивят. Это включает и правильное использование самолета, и его путь к полю боя, и появление в необходимом месте", - подытожил пилот.