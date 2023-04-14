Украина будет использовать для деоккупации Крыма любое незапрещенное оружие, – Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что Украина будет использовать для освобождения временно оккупированного Крыма любое незапрещенное оружие
Об этом он написал в Twitter.
"Крым – территория Украины, и мы будем испытывать и использовать там любое не запрещенное международными законами вооружение, которое поможет освободить наши территории", - заявил секретарь СНБО.
- В декабре прошлого года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина пообещала не использовать американское оружие на территории РФ, но Крыма это не касается.
- Ранее в Госдепе сказали, что США предоставляют Украине "исключительно оборонительное" оружие, не предназначенное для ударов по России.
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