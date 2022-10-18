Украина будет инициировать эмбарго на удобрения из России, - Минэкономики

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает пресс-служба Кабмина.

"Мы будем инициировать через МИД включение в следующий пакет санкций ЕС против РФ запрета на покупку российских удобрений. Европа действует в этом направлении последовательно, но все еще недостаточно решительно", – заявила она.

Свириденко также возглавляет Межведомственную рабочую группу по реализации государственной санкционной политики.

По ее мнению, только полное запрещение российского экспорта может остановить войну против Украины.

Вашингтон и Лондон договорились усилить сотрудничество по внедрению и реализации финансовых санкций против России.

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