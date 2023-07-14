Об этом рассказал директор информационно- консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо.

"Мы можем говорить об определенном паритете в артиллерии, а на определенных направлениях - даже о преимуществе. Один кассетный боеприпас калибра 155 мм заменяет по меньшей мере восемь обломочно-фугасных, которые использует украинская армия. Их эффективность намного больше. Это даст активнее проводить контрбатарейную борьбу, которая будет проводить контрбатарейную борьбу, которая сейчас продолжается на всех участках фронта, особенно на юге, где уничтожают значительное количество вражеских сил и артиллерии, что влечет за собой панику среди российского военного руководства, если мы учтем снятие командующих армий на южном фронте", - подчеркнул он.

Также, по словам эксперта, предоставление кассетных боеприпасов означает, что США и дальше будут поддерживать Украину. Сергей Згурец выразил надежду, что в конце лета – в начале осени предоставят ATAMS, ведь Франция заявила о намерении предоставить ракеты SCALP.

"Американцы вряд ли будут отстать, когда осенью наступит решающий момент наших наступательных действий. Думаю, тогда можно ожидать и решения по предоставлению нам ATAMS", - отметил эксперт.

Что известно о кассетных боеприпасах

В декабре 2022 года Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их предоставлять.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос в США относительно кассетных боеприпасов . Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы их переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину.

6 июля правозащитная организация Human Rights Watch призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы из-за опасности для гражданских, которую несет это оружие.

7 июля против поставок Украине кассетных боеприпасов выступил Офис ООН по правам человека в Женеве.

В тот же день США объявили о предоставлении Украине кассетных боеприпасов