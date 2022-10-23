Украина будет иметь поддержку Британии и США несмотря на выборы, - Пионтковский

Лиз Трасс подала в отставку, параллельно состоялся визит министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в Соединенные Штаты, это не зря происходило. Но в любом случае отставку Лиз Трасс этот вот коллективный бал сатаны, который выдают за нынешнее российское публичное мнение, встретил с гиканием и присвистом. Чему так радуются в Москве, я не знаю, потому что есть информация, что, возможно, Борис Джонсон будет возвращаться на должность.

Ну, с такой же радостью в бункере Гитлера восприняли новость о смерти Франклина Рузвельта, с такими же основаниями. Мы уже не раз говорили, что, если что-то абсолютно безоговорочно в политике Великобритании, независимо от того, какая партия находится у власти, это поддержка Украины. И самыми пылкими ставленниками Украины были на своих постах и Борис Джонсон, и Лиз Трасс. И эта политика не изменится даже в очень гипотетическом случае досрочных выборов и победы либералов. Это поддержка всей Великобритании.

Вся Англия видит Украину-2022 как римейк Англии-1940, сражавшуюся один на один с Гитлером.

Конечно, очень несвоевременно вы об этом рассказали. Как раз в эти дни министр Великобритании находится в Вашингтоне и понятно, что такой чрезвычайный визит вызван этой новой ситуацией в украинской войне. И Соединенные Штаты, и Великобритания, очень жестко осудившие варварские бомбардировки, в том числе и в резолюции Большой семерки, которая реально была Большой восьмеркой с участием Зеленского, должны были согласовать свои дальнейшие шаги в отношении новых преступлений российских властей. Вот несвоевременно, но принципиально это ничего не меняет. Поддержка Великобритании как лучшего и ближайшего друга Украины остается неизменной. Мы должны поблагодарить уходящего премьер-министра за тот огромный вклад, который она лично и как министр иностранных дел, и как премьер-министр сделала в наработку этой британской политики.

Вы упомянули о новой ситуации. Мы понимаем, что срочный визит Бена Уоллеса в Вашингтон является свидетельством того, насколько динамично сейчас проходят определенные процессы. Мы понимаем, что на верхушке этого айсберга возможно заявление вновь назначенного Суровикина, который руководит сейчас российской интервенцией в Украине, по крайней мере, выполняет те задачи, которые ему нарезает Путин, в любом случае он начал говорить о непростых решениях, на которые он пойдет.

Во-первых, несколько слов об этом человеке. Мы знали, что это полный мерзавец, подлец, палач Сирии, мясник Алеппо, военный преступник, совершавший свои ужасные преступления в Сирии. И вот мы увидели этого человека вживую, он выступал на телевидении, это было не интервью, он что-то, двигая губами, с большими усилиями и по слогам читал, написанное ему текстом. Очень хорошая новость для всей Украины. Во главе российской армии стоит не только подлец, но и клинический идиот, не умеющий говорить даже по слогам на русском, грязное животное. Это целая популяция такая российских генералов. Вспомните: Шаманов, Гурулев и его же предшественник Дворников, или Конюхов. Я не знаю, но с такими генералами Россия не может ничего противопоставить Украине в военном плане. Итак, первое непростое решение – это уход из Херсона, видимо, они приняли это решение как неизбежное. Но в более широком смысле это та стратегия, которую Путин принял еще на прошлой неделе после того, как очень серьезные предупреждения были высказаны высшим руководством США лично Путину.

О том, что в случае использования в Украине ядерного оружия и он лично будет убит, и очень тяжелые последствия ожидают Россию. Подробности расшифровали отставные генералы, это те же Петреус и Годжес: в течение получаса будет уничтожен Черноморский флот с его прибрежными базами, а затем, если этого недостаточно, то конвенционные силы НАТО вступят в прямые боевые действия с российскими вооруженными силами.

То, от чего месяцами заклинали Байден и Столтенберг, этого не будет ни в коем случае. Это принципиальный шаг, сделанный Западом. Вот в ответ на это Москва выработала другую стратегию. Они ответили двумя нарративами. Во-первых, это клевета, мы никогда не собирались, ядерная война невозможна, в ней не может быть победителя. И даже вчера после людоедских заявлений этого отброса, борова Суровикина, МИД вновь заявил, что ядерная война ни в коем случае невозможна. Они сделали такой вывод – она нам и не нужна, ядерная война, мы уничтожим украинскую инфраструктуру, загоним ее в XVIII столетие конвенционным оружием. Уничтожением инфраструктуры, уничтожением топливно-энергетического комплекса, железнодорожных путей и т.д. И вот эту стратегию они начали воплощать и воплощают уже вторую неделю. Эта встреча Бена Уоллеса с генералом Остином как раз должна была обсуждать ответ Запада на эту политику. На политическом уровне на прошлой неделе ответ был очень жесткий, очень обнадеживающий для Украины. Это и решение Большой восьмерки, где Путин был объявлен военным преступником, где сформулирована поддержка плана справедливого мира Зеленского, включающего полную победу Украины первым пунктом, вторым – гарантии безопасности для Украины после войны, третьим – восстановление экономики Украины, в том числе из репараций, наложенных на Россию, четвертым – привлечение российских военных преступников к трибуналу. Эту позицию поддержали все ведущие европейские лидеры.

Но для того, чтобы эта форма реализовалась, мы должны получить четкую военную победу, так? А сейчас мы видим, что Путин приобщил к своему фашистскому интернационалу еще и иранских мулл, они готовятся поставлять и баллистические ракеты. Пусть они не слишком качественные, но, как сказали мне наши военные эксперты, все может быть серьезно.

Что касается дронов, то эта проблема практически решена. В ближайшие дни поступят просто сотни этих антидронных устройств, которые остановят эту атаку дронов. Что касается ракет, это серьезнее, это, по сути, те же советские ракеты, которые Россия уже использовала. Выработать их она не может, ее военно-промышленный комплекс парализован отсутствием чипов, интегральных схем. Он не может работать, эти моменты уже дают о себе знать. Поэтому единственная его надежда – это обращаться к такому большому технологическому государству, как Иран. С дронами прекрасно – Запад обещал в ближайшее время и уже начал поставлять системы ПВО. Конечно, было бы гораздо лучше, если бы они были поставлены несколько месяцев назад, тогда были бы спасены тысячи украинских жизней, но об этом можно будет поспорить с Западом уже после победы. Сейчас важно добиваться скорейшей поставки ПВО. И главное препятствие, последний барьер остающийся в поставках Запада – это ракеты дальнобойности 300–500 км, ракеты ATACM для систем HIMARS.

Это очень важная история, но мы видим некоторые перемены в американском ветре. Речь идет, например, о недавнем заявлении американского деятеля от Республиканской партии Маккарти. Он заявил, что не факт, что после выборов настолько будет единодушна поддержка со стороны республиканцев. Мы понимаем, что Трамп будет выполнять российскую задачу, то есть склонять Америку к изоляционизму.

Не только обращаем внимание на последнее заявление республиканца Маккарти, но и на икону демократической партии Барака Хусейновича Обаму. Он тоже вылез со своим заявлением, но хитроумнее этого простодушного Маккарти. Он начал с очень правильных заявлений, что мы не имеем права подсказывать Украине, когда она должна прекратить борьбу и так далее. Но в то же время, хитро перешел он, мы не должны забывать, что у нас свои национальные интересы, и они не совпадают с украинскими, и мы должны откровенно говорить им, что мы можем поставлять, а что не можем. Вы видите, какая огромная атака, какие силы брошены, я все время удивлялся, почему жесткой твердой позиции в администрации наших друзей Блинкена и Остина какой-то мальчишка Салливан успешно противостоит и пытается ее сдерживать. Я всегда подозревал, и сейчас мы увидели ясно, что за этим стоит Обама, конечно. То есть вся такая изоляционистская политика.

Обама это не просто так бывший президент США. Это президент США, во время правления которого произошла оккупация Крыма Российской Федерацией. И он не принял соответствующие все меры для того, чтобы наказать Путина. Поэтому стала возможной нынешняя большая фаза войны.

Мы видим, что у Байдена правильные политические инстинкты. Он называл Путина убийцей. И после посещения лагеря беженцев в Польше он воскликнул: как может такой человек оставаться во главе России! Каждый раз выпрыгивает этот Салливанчик, и его поправляли, что дедушки не так поняли и так далее. Несмотря на это, мы видим, что с трудом, но линия Остина и Блинкена пробивает дорогу, сначала отказываются что-то давать, а потом дают, дают, дают. Но какое-то явное сопротивление теперь понятно, что на Байдена огромное давление оказывал Обама. Все же он его вице-президент, поэтому приходится с ним считаться. Теперь все карты открыты, Демократическая партия – это Обама, в Республиканской – это руководство партии, это Маккарти, лидер республиканского меньшинства в палате представителей. И по всей вероятности, в случае победы республиканцев он станет спикером парламента. То есть, третьим человеком в стране. Но что значит победа, здесь следует понимать, что на выборах примерно одинаковое количество голосов будет у демократов и республиканцев. У одного или другого будет небольшое преимущество, плюс 5 или плюс 10. В общем обещания Маккарти не имеют под собой основы, потому что

основной мейнстрим Республиканской партии поддерживает Украину. И более того, ряд известных деятелей Республиканской партии выступали со справедливой критикой Трампа, что помощь недостаточна.

В общем, в конгрессе будет значительное большинство в поддержку Украины. Но мы видим, что каждый раз дьявол в деталях, и вот сейчас он в такой детали: будут ли поставлены ATACMS. Как правильно написал Залужный в своей статье еще полтора месяца назад, только это может остановить программу уничтожения инфраструктуры Украины. Залужный писал, что нам нужны ATACMS не для того, чтобы уничтожать российские города, нам они нужны, чтобы не уничтожали наши. Чтобы россияне знали, что у нас есть ракеты, и за каждый удар по Харькову мы можем ударить по Курску, а за удар по Киеву – ударить по Москве. Это единственное, что может сейчас остановить эту программу фактически уничтожения, превращения Украины в каменный век. Да, конечно, играет свою роль противовоздушная система обороны, но когда она будет развернута? Очень много времени упущено - в лучшем случае через несколько месяцев. Хорошо хоть угроза дронов будет ликвидирована в ближайшее время. Но сейчас Запад стоит перед самым принципиальным выбором. Мы озвучили все эти слова на прошлой неделе на всех форумах, что Путин - военный преступник, что поражение Украины будет поражением Запада, нужно подтвердить это делом. И это понимает вся пропутинская сволочь от Обамы и до Маккарти, которая бросилась сейчас в атаку на администрацию Байдена. Мой прогноз, что поддержка Украины сохранится и после выборов, но и украинская дипломатия, и украинские СМИ, и мировое сообщество, и мы с вами тоже должны над этим без устали работать. Потому что мы видим, какая напряженная борьба по этому поводу ведется внутри Соединенных Штатов, какие силы бросает путинская партия. И мне все равно, кто там путинские агенты, а кто просто полезный буржуазный идиот.

Во всяком случае, мы видим, что Путин переходит к очередной преступной фазе тотальной войны и уничтожения нашей инфраструктуры, гражданской инфраструктуры, инфраструктуры городов, инфраструктуры теплового обеспечения.

Они этого и не скрывают.

Да, и соответственно, насколько жесткой могла бы быть реакция? Мы понимаем, что Суровикин получил непосредственный карт-бланш на это, мы видели, насколько успокоенно похрюкивали представители пригожинского лобби, то есть те, кто требовал тотальной войны.

Его назначение приветствовали Пригожин, Кадыров, все эти мерзавцы "военные корреспонденты". Но и неудивительно, он сам такой. Ну ладно, еще раз повторяю, это большая находка для Украины - то, что большинство российских генералов это спившиеся боровы и полные идиоты. Мы же видели, как он рычал по слогам тот пропагандистский текст, который ему написали какие-то хитроумные политтехнологи. И посмотрите, его же приветствуют чуть ли не как военного вождя, после того как вы увидели его рожу, немного затихла пропаганда. А до этого шла раскрутка, что вот он настоящий преемник, вот тот человек, который не боится говорить суровую правду. Это, конечно, показатель полного ничтожества российского. Понимаете, во главе России сейчас мы видим, стоит гражданский вождь и военный, это Путин и Суровикин.

Два военных преступника, два негодяя, и к тому же два полных мудака. Это ведь такой символ вырождения России.

И я, как мне ни больно это говорить, скажу, что это показатель вырождения народа, который такую власть порождает. Не могут победить Украину такие негодяи и такие идиоты. Вспоминайте все время Путина и Суровикина, представьте эти две рожи, я обращаюсь к украинскому народу, воинам, и вы конечно же должны победить. Очень важно, вернемся к тому непростому решению, которое обнародовал Суровикин.

Они эвакуируются, они начинают бежать из Херсона.

Мы видели тех мобиков, как их готовят. Путин же соврал на пресс-конференции. Они же говорили обществу, что их будут готовить где-то два месяца. А когда Путина российский корреспондент спросил, как так, вы же говорили, что мобилизованных будут готовить два месяца, а уже есть погибшие и пленные, то он спокойно рассуждал, дескать, посчитаем: 5 дней в центре подготовки, потом 5 дней уже в боевой части, ну да, 10 дней на подготовку, все сходится, ничего удивительного, что на 11-й день мобик погиб. Это ему вспомнят, я думаю, если ему придется предстать не только перед международным судом, но и каким-то российским военным трибуналом за такое отношение потенциально к 25 миллионам российских военнообязанных.