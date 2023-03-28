Украина будет иметь очень хорошие шансы на успех, - глава Пентагона Остин о контрнаступлении ВСУ
У Украины очень хорошие шансы для осуществления контрнаступления весной этого года, поскольку российские ресурсы исчерпываются, а украинские военные получают помощь от западных партнеров
Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
Он сделал это заявление во время слушаний в комитете Сената США по вооруженным силам.
Глава Пентагона утверждает, что сейчас Украина имеет значительное преимущество по сравнению с российской стороной. Это происходит несмотря на изменения на линии фронта в последнее время и продолжающиеся серьезные бои под Бахмутом.
"Украинцы нанесли россиянам значительные потери, и те истощили свои запасы бронетехники так, как никто никогда не мог себе представить. И теперь мы видим, как Россия расконсервирует танки Т-54 и Т-55 из-за уровня потерь, которые нанесли украинцы", - сказал он. Остин.
Он добавил, что ввиду этого российские ресурсы иссякают. Так, в России все чаще не хватает артиллерийских боеприпасов и других вещей, из-за чего она вынуждена просить помощи у Ирана и КНДР.
"Поэтому я думаю, что мы увидим активизацию боевых действий весной, поскольку условия для маневрирования улучшатся, а также на основе того, что мы уже сделали и продолжаем делать. Я думаю, что у Украины будет очень хорошие шансы на успех", - подчеркнул Остин.
- 25 марта президент Владимир Зеленский заявил , что Украина не может начинать свое контрнаступление, пока не накопит достаточное количество вооружения и боеприпасов от союзников.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.73
Покупка 37.73Продажа 38.55
-
EUR
Покупка 40.36Продажа 41.27
- Актуальное
- Важное