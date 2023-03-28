Украина будет иметь очень хорошие шансы на успех, - глава Пентагона Остин о контрнаступлении ВСУ

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

Он сделал это заявление во время слушаний в комитете Сената США по вооруженным силам.

Глава Пентагона утверждает, что сейчас Украина имеет значительное преимущество по сравнению с российской стороной. Это происходит несмотря на изменения на линии фронта в последнее время и продолжающиеся серьезные бои под Бахмутом.

"Украинцы нанесли россиянам значительные потери, и те истощили свои запасы бронетехники так, как никто никогда не мог себе представить. И теперь мы видим, как Россия расконсервирует танки Т-54 и Т-55 из-за уровня потерь, которые нанесли украинцы", - сказал он. Остин.

Он добавил, что ввиду этого российские ресурсы иссякают. Так, в России все чаще не хватает артиллерийских боеприпасов и других вещей, из-за чего она вынуждена просить помощи у Ирана и КНДР.

"Поэтому я думаю, что мы увидим активизацию боевых действий весной, поскольку условия для маневрирования улучшатся, а также на основе того, что мы уже сделали и продолжаем делать. Я думаю, что у Украины будет очень хорошие шансы на успех", - подчеркнул Остин.