Украина будет игнорировать соревнования Международной федерации дзюдо из-за их лояльности к россиянам

Об этом сообщает "Суспильне Спорт ".

Украина будет игнорировать соревнования до того, пока не отстранят Федерацию дзюдо России и Беларуси от участия в соревнованиях МФД (Международной федерации дзюдо) в любом статусе.

В ФДУ подчеркнули, что ни один российский дзюдоист не выступил против нападения РФ на Украину.

"Все, кто хоть немного следит за мировым спортом, понимают, что российские спортсмены являются ключевой частью пропаганды агрессивной политики этой страны. Говоря о России и спорте, никак нельзя говорить, что "спорт вне политики". Молчание российских и белорусских спортсменов и тренеров поддерживает войну против Украины и убивает тысячи украинских граждан", - говорится в письме ФДУ.

Украина точно не будет делегировать дзюдоистов на ближайшие турниры в Венгрии (8-10 июля) и Загребе (15-17 июля). И будет бойкотировать все дальнейшие в том случае, если МФД не пересмотрит свое решение.

Бойкот также окажет влияние на квалификацию Украины на Олимпиаду-2024.

10 июня Международная федерация дзюдо разрешила российским и белорусским спортсменам принять участие в ближайшем турнире "Большого шлема" под нейтральным статусом.

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