Украина будет готова к прямым переговорам с РФ, когда та капитулирует, - политолог Басараб

Об этом он заявил в эфире программы "Красная линия с Сергеем Высоцким" на Еспресо.TV.



"Какую позицию сейчас должна занимать Украина? Украина должна готовиться не к прямым переговорам с Россией, а к переговорам о России или о Путине. С нашими западными партнерами, для того, чтобы усиливать международное давление на Россию. Будет Путин принимать в этих переговорах участие или нет – это вопрос второстепенный", - сказал Басараб.



По его мнению, Украина должна сосредоточиться на том, чтобы говорить о Путине и РФ.



"Я не исключаю, что в будущем Украина будет готова к прямым переговорам с руководством России,

будет во главе Путин или кто-нибудь другой. Эти переговоры должны будут состоять из нескольких пунктов. Первое – это то, когда и каким образом Россия уберется с оккупированных территорий. Второй вопрос - объем и последовательность выплаты Украине компенсации за нанесенный ущерб вследствие агрессии и оккупации наших территорий. Только эти 2 вопроса мы можем обсуждать с Россией",- сказал политолог.



Он спрогнозировал, когда Украина будет готова к прямым переговорам.



"Тогда когда Россия капитулирует, или будет готова к капитуляции. К тому моменту мы должны говорить только о России, о санкциях, об усилении международного давления", - подытожил Басараб.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что войну с РФ невозможно остановить без прямых переговоров с агрессором.