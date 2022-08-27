Об этом он сказал в интервью "5 каналу" .

"Жизнь уже никогда не будет такой, как до начала войны. Жизнь уже никогда не будет такой, как до 24 февраля. Потому что у нас не полгода войны, у нас 8,5 года войны. За эти 8,5 года Украина изменилась кардинально ", – отметил Порошенко.

По его мнению, украинцы – это нация, для которой дух свободы и демократии не пустой звук. Именно поэтому этот народ еще будет удивлен миром, а Украина станет европейским государством. Так случится и потому, что украинцы уже привыкли удивлять мир с 2014 года. В это время, считает Порошенко, началось строительство настоящей европейской Украины.

"Так вот какая будет Украина? Украина будет европейским государством, Украина будет членом НАТО, Украина будет ответственным государством, но для этого нам нужно пройти огромные испытания", – констатирует Петр Порошенко.

Также он уверен, что ничего не уничтожит Украину и ее народ. Мы ежедневно слышим взрывы ракет и выстрелы артиллерии, поэтому нас невозможно запугать, и ничто не сломит нашу волю.

Петр Порошенко призвал объединить все усилия и ресурсы для победы и поддержки ВСУ.

"У нас есть один приоритет-победа, контрнаступление, все усилия Вооруженным Силам, которые были созданы – не восстановлены, а созданы усилиями украинского народа. Первый приоритет – боеприпасы для артиллерии, все что можем, ни о чем другом не думайте", – подытожил он.