English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Украина будет европейским государством и членом НАТО, нас невозможно ни запугать, ни уничтожить, - Порошенко

Украина будет европейским государством и членом НАТО, нас невозможно ни запугать, ни уничтожить, - Порошенко

27 августа, 2022 суббота
12:12
война с Россией

Петр Порошенко подчеркнул, что Украина станет европейским государством и членом НАТО. Он подчеркнул, что ее невозможно ни запугать, ни уничтожить

Об этом он сказал в интервью "5 каналу" .

"Жизнь уже никогда не будет такой, как до начала войны. Жизнь уже никогда не будет такой, как до 24 февраля. Потому что у нас не полгода войны, у нас 8,5 года войны. За эти 8,5 года Украина изменилась кардинально ", – отметил Порошенко.

По его мнению, украинцы – это нация, для которой дух свободы и демократии не пустой звук. Именно поэтому этот народ еще будет удивлен миром, а Украина станет европейским государством. Так случится и потому, что украинцы уже привыкли удивлять мир с 2014 года. В это время, считает Порошенко, началось строительство настоящей европейской Украины.

"Так вот какая будет Украина? Украина будет европейским государством, Украина будет членом НАТО, Украина будет ответственным государством, но для этого нам нужно пройти огромные испытания", – констатирует Петр Порошенко.

Также он уверен, что ничего не уничтожит Украину и ее народ. Мы ежедневно слышим взрывы ракет и выстрелы артиллерии, поэтому нас невозможно запугать, и ничто не сломит нашу волю.

Петр Порошенко призвал объединить все усилия и ресурсы для победы и поддержки ВСУ.

"У нас есть один приоритет-победа, контрнаступление, все усилия Вооруженным Силам, которые были созданы – не восстановлены, а созданы усилиями украинского народа. Первый приоритет – боеприпасы для артиллерии, все что можем, ни о чем другом не думайте", – подытожил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Петр Порошенко
5 канал
Европейская солидарность
Читайте также:
Автор
26 августа, 2022 пятница
Кто такая Евгения Бильченко? Подруга Прилепина, корректировщица и русская поэтесса
Сергій Шойгу
26 августа, 2022 пятница
В британской разведке назвали причину, почему остановилось наступление россиян на территории Украины
25 августа, 2022 четверг
Если Северная Корея согласится предоставить Кремлю наемников, это поможет США навсегда решить проблему ее диктаторского режима, – эксперт Defense Express Киричевски
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.46
    Покупка 39.46
    Продажа 40.32
  • EUR
    Покупка 39.41
    Продажа 40.45
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
27 августа
12:45
Эд Ширан и группа "Антитела" развернули украинский флаг на концерте в Варшаве
12:43
Враг обстрелял Сумщину, повреждено здание психоневрологического интерната
12:30
Надо больше оружия: генерал США считает, что Украина может отбросить россиян на позиции 23 февраля
12:01
Минус два "смерча" оккупантов: в Чернобаевке ВСУ уничтожили технику врага
11:47
Зенитчики Воздушных сил ВСУ "приземлили" вертолет и три беспилотника кафиров
11:46
Обнародован календарь матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов
11:35
Эксклюзив
Россияне могут устроить провокацию на ЗАЭС: отработанное ядерное топливо используется для "грязных" бомб, - эксперт по атомной энергетике Железняк
11:32
В 14 странах мира около 20 улиц и площадей назвали в честь Украины
11:28
Владимир Путин держится за стол во время встречи в Кремле
"Больной морально и физически": в ГУР рассказали о состоянии здоровья Путина
11:22
Эксклюзив
Тезис в выступлении Папы о "невинной" пропагандистке Дугиной - это сознательная манипуляция кого-то из папского окружения, - посол Украины в Ватикане Юраш
11:19
Оккупанты скрывают взрывы на военных объектах в Крыму, — разведка
10:58
Курс валют 26 августа: стоимость доллара и евро в обменниках
10:56
хакер
В Черногории заявили о мощной кибератаке со стороны РФ
10:41
Предоставлял координаты школ Николаева: СБУ задержала враждебного корректировщика
10:39
В ГУР оценили, сколько крылатых ракет осталось в России
10:37
РФ заблокировала ключевой документ ООН по ядерному оружию: не понравилась критика оккупации ЗАЭС
10:22
Разведка Британии объяснила причину активизации обстрелов РФ на Донбассе
10:14
Эксклюзив
Враг пытается отразить стратегические высоты на Изюмском направлении, - заместитель командира батальона "Карпатская Сечь" Сабий
10:04
В украинской разведке спрогнозировали, как будут разворачиваться боевые действия осенью и зимой
09:56
Обновлено
Российские войска нанесли ракетный удар по центральной части Харькова: есть раненая
09:39
Враг продолжает обстреливать Николаевщину: есть пострадавшие
09:24
Украинские военные уничтожили за сутки 250 оккупантов, - Генштаб ВСУ
09:22
Эксклюзив
ВСУ демилитаризовали технику врага в Новобогдановке, - мэр Мелитополя Федоров
09:05
Днепропетровщину обстреляли 10 раз за ночь: есть повреждения, семьи остались без света
08:59
Украинец Проценко получил золото "Бриллиантовой лиги"
08:41
Интервью
В плену у российских террористов люди в аду, но мир на это закрывает глаза, – парамедик Тайра
08:38
Илон Маск
Илон Маск назвал безумием призывы отказаться от атомной энергии
08:37
Николай Княжицкий
Кто и зачем атакует украинский язык
08:09
УПЛ: расписание матчей и трансляций 2 тура чемпионата Украины
07:55
"Пираты Карибского моря": вернется ли Джонни Депп к роли Джека Воробья
07:38
ВСУ отразили наступление врага на Харьковщине и Донбасе, - Генштаб
07:03
Фьюри принял окончательное решение о продолжении карьеры
06:25
"Отказа от НАТО недостаточно": Медведев назвал условия прекращения войны против Украины
06:02
"Референдумы" на оккупированных землях Украины могут не состояться из-за партизан и раскола среди захватчиков, - ISW
05:38
Российский удар по станции Чаплино имеет все признаки военного преступления, - Associated Press
05:14
Самый большой в истории аукцион искусства. В США продадут коллекцию основателя Microsoft стоимостью $1 млрд
04:50
Россияне обстреляли жилые дома оккупированной Каменки на Запорожье: погибли 5 человек, в том числе 2 детей
04:27
УЗ намерена открыть железнодорожное сообщение еще на трех переходах со странами Европы
04:03
Более $182 млн. Пентагон заказал у производителя системы ПВО NASAMS для Украины
03:38
Первый пилотируемый полет космического корабля Boeing был отложен до следующего года
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV