Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник, пишет Reuters .

По его словам, для экспорта зерна установлены два маршрута - через Польшу и Румынию, что позволит предотвратить глобальный продовольственный кризис, хотя поставки будут идти медленнее.

"Эти коридоры не идеальны, поскольку они приводят к определенным логистическим задержкам, но мы делаем все возможное, чтобы развивать эти пути", - пояснил Сеник.

Он напомнил, что продовольственная безопасность мира находится под угрозой кризиса, поскольку Россия блокирует морские порты для экспорта украинского продовольствия. Это уже привело к росту цен и дефициту.

По словам замглавы МИД, Украина ведет переговоры со странами Балтии о создании третьего коридора для экспорта продуктов питания.

Напомним, американские военные могут помочь разблокировать экспорт зерна по Черному морю.

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