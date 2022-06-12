Украина будет экспортировать зерно через Польшу и Румынию, - Reuters
Украина будет вывозить зерно на экспорт по двум маршрутам - через Польшу и Румынию и ведет переговоры в отношении третьего коридора
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник, пишет Reuters .
По его словам, для экспорта зерна установлены два маршрута - через Польшу и Румынию, что позволит предотвратить глобальный продовольственный кризис, хотя поставки будут идти медленнее.
"Эти коридоры не идеальны, поскольку они приводят к определенным логистическим задержкам, но мы делаем все возможное, чтобы развивать эти пути", - пояснил Сеник.
Он напомнил, что продовольственная безопасность мира находится под угрозой кризиса, поскольку Россия блокирует морские порты для экспорта украинского продовольствия. Это уже привело к росту цен и дефициту.
По словам замглавы МИД, Украина ведет переговоры со странами Балтии о создании третьего коридора для экспорта продуктов питания.
- Напомним, американские военные могут помочь разблокировать экспорт зерна по Черному морю.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.06
Покупка 34.06Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное