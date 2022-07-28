Украина будет экспортировать в ЕС электроэнергию в 2,5 раза больше с 30 июля, - председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий
С конца июня объем коммерческого экспорта электроэнергии из Украины в ЕС составил 100 МВт
Об этом сообщил председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий
28 июля энергосеть континентальной Европы ENTSO-E разрешила увеличение экспорта украинской электроэнергии в Европу в 2,5 раза. Следовательно, если с конца июня объем коммерческого экспорта электроэнергии из Украины в ЕС составлял 100 МВт, то уже с 30 июля это будет 250 МВт.
"Для нас это ожидаемое решение, – сказал председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий, – поскольку с начала возобновления экспорта в ЕС, с первых 100 МВт, мы получали ежедневные отчеты технических специалистов ENTSO-E, которые подтверждали: экспорт украинской электроэнергии в синхронизированной с континентальной Европой энергосети происходит стабильно, негативного влияния на систему нет. В ЕС осознают роль украинской электроэнергии, которая помогает заместить токсичный российский газ, а Украине позволяет зарабатывать средства на подготовку к отопительному сезону".
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