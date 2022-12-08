Украина будет добиваться снижения ценового потолка на российскую нефть до $30-35 за баррель, - Минэкономики
Оптимальной ценой российской нефти является 30-35 долларов за баррель, и Украина будет добиваться установления именно этого ценового потолка
Об этом заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает пресс-служба ведомства.
Напомним, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. Ценовой потолок установлен на уровне $60 за баррель.
По словам Свириденко, этого недостаточно.
"Это приемлемый и в целом комфортный для России уровень ограничения цен, который минимально повлияет на доходы России от нефти, если сравнивать с предыдущими годами. И, соответственно, на возможности и желание РФ финансировать в дальнейшем войну", - сказала чиновница.
"Поэтому Украина будет работать над тем, чтобы уровень ограничения цен был пересмотрен нашими союзниками в сторону понижения в кратчайшие сроки. Оптимальный уровень, который действительно нанесет удар по нефтяным доходам России, - 30-35 долларов за баррель", - подчеркнула она.
- Главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко в эфире Еспресо 5 декабря сказал, что нефтяное эмбарго сократит вдвое доходы РФ от экспорта сырой нефти.
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