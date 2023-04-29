Украина будет деоккупировать территории и без F-16, но такой подход будет стоить человеческих жизней, - генерал Романенко
Украинские Силы обороны долгое время отражали атаки РФ преимущественно партизанским вооружением, поэтому предоставление истребителей F-16 не изменит планов по возвращению к границам 1991 года
Об этом рассказал заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (2006–2010) Игорь Романенко в эфире Эспрессо.
"Задачи в таких условиях мы выполняли 14 месяцев. И вообще войну мы начинали с партизанским вооружением - комплексами Stinger, Javelin, NLAW и сейчас мы видим прогресс. То есть, несмотря на это, мы будем готовиться и использовать все свои возможности, которые имеем сейчас, и проводить операции по деоккупации", - сказал Романенко.
По словам генерала, за такие подходы Украина платит жизнью и здоровьем военных. Романенко рассказал, что ВСУ на треть снизили потенциал противника, но он все еще превышает украинские возможности.
- Министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что Украина "добьет" вопрос об истребителях F-16 для ВСУ.
- Конгрессмены из обеих партий давят на Байдена передачи Украины F-16 и ATACMS. Группа законодателей считает, что следующим шагом должны стать самолеты F-16 и ракеты большой дальности. Оборудование может быть ключевым для обороны, а также контрнаступления украинцев.
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