Об этом рассказал заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (2006–2010) Игорь Романенко в эфире Эспрессо.

"Задачи в таких условиях мы выполняли 14 месяцев. И вообще войну мы начинали с партизанским вооружением - комплексами Stinger, Javelin, NLAW и сейчас мы видим прогресс. То есть, несмотря на это, мы будем готовиться и использовать все свои возможности, которые имеем сейчас, и проводить операции по деоккупации", - сказал Романенко.

По словам генерала, за такие подходы Украина платит жизнью и здоровьем военных. Романенко рассказал, что ВСУ на треть снизили потенциал противника, но он все еще превышает украинские возможности.