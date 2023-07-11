Украина будет членом НАТО, вопрос - в очередности шагов, - польский политик Чех

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Я считаю, что вопрос членства Украины в НАТО решен. Украина будет членом Альянса. Вопрос – в поочередности шагов. Первый - создание условий для завершения войны, то есть передача Украине такого вооружения, которое ускорит украинскую победу. Франция заявила, что уже передала дальнобойные ракеты вслед за британскими Storm Shadow, также на подходе самолеты F-16 – это означает, что Украина должна получить технологическое преимущество в вооружении над своим противником", – отметил польский политик.

Мирослав Чех добавил, что получение современного оружия чрезвычайно важно для защиты, наступления и победы Украины.

"Когда речь идет о членстве Украины в НАТО, я бы не переживал по поводу различных дискуссий, это абсолютно нормальный процесс. Альянс принимает историческое решение о своем расширении на восток, в зону, где сейчас идет война. Страна, которая выигрывает войну у ядерного государства, будет членом НАТО, это совершенно новая ситуация, которую учредители Североатлантического союза и не могли предвидеть, поэтому процесс продолжается, он не гласен, когда речь идет об основных решениях, но движение идет в правильном направлении. Мы все понимаем, что и страны-члены НАТО, и США, и Украина нацеливаются на Вашингтонский саммит в апреле 2024 года, который состоится в 75-ю годовщину основания Альянса. Я думаю, что там будут приниматься решения по вступлению Украины в НАТО, по крайней мере, такой план просматривается из заявлений, озвученных в преддверии Вильнюсского саммита", - сказал Чех.