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Украина будет членом НАТО, вопрос - в очередности шагов, - польский политик Чех

11 июля, 2023 вторник
17:43
Война с Россией

Польский политик Мирослав Чех считает, что вопрос членства Украины в НАТО решен, а решение будет оглашено на Вашингтонском саммите Альянса в апреле 2024 года

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Я считаю, что вопрос членства Украины в НАТО решен. Украина будет членом Альянса. Вопрос – в поочередности шагов. Первый - создание условий для завершения войны, то есть передача Украине такого вооружения, которое ускорит украинскую победу. Франция заявила, что уже передала дальнобойные ракеты вслед за британскими Storm Shadow, также на подходе самолеты F-16 – это означает, что Украина должна получить технологическое преимущество в вооружении над своим противником", – отметил польский политик.

Мирослав Чех добавил, что получение современного оружия чрезвычайно важно для защиты, наступления и победы Украины.

"Когда речь идет о членстве Украины в НАТО, я бы не переживал по поводу различных дискуссий, это абсолютно нормальный процесс. Альянс принимает историческое решение о своем расширении на восток, в зону, где сейчас идет война. Страна, которая выигрывает войну у ядерного государства, будет членом НАТО, это совершенно новая ситуация, которую учредители Североатлантического союза и не могли предвидеть, поэтому процесс продолжается, он не гласен, когда речь идет об основных решениях, но движение идет в правильном направлении. Мы все понимаем, что и страны-члены НАТО, и США, и Украина нацеливаются на Вашингтонский саммит в апреле 2024 года, который состоится в 75-ю годовщину основания Альянса. Я думаю, что там будут приниматься решения по вступлению Украины в НАТО, по крайней мере, такой план просматривается из заявлений, озвученных в преддверии Вильнюсского саммита", - сказал Чех.

Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс

11-12 июля в Вильнюсе проходит саммит лидеров стран НАТО. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

Глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов выразил уверенность, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в НАТО. Впоследствии генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. На следующий день Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО. Президент США Джо Байден сообщил, что он не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО. 27 июня он отметил, что у Украины есть все основания, чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе. А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил, что страна предоставит поддержку Украине для вступления в Альянс по упрощенной процедуре.

28 июня Зеленский во время выступления в парламенте по случаю Дня Конституции предложил обсудить пять пунктов Украинской доктрины, которая предусматривает, что будущее Украины - в Европейском Союзе и НАТО. Впоследствии посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что страны-члены Североатлантического альянса близки к консенсусу по вступлению Украины в НАТО без ПДЧ.

4 июля президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников по НАТО предложить Украине упрощенное вступление в Альянс на саммите в Вильнюсе, чтобы повысить эффективность украинцев на поле боя. Также министры иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и его польский коллега Збигнев Рау выразили надежду, что Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО, а от наступления справедливого мира выиграют все. В то же время американский президент сказал, что считает, что вопрос о вступлении Украины в НАТО может быть рассмотрен только после окончания войны против РФ.

В воскресенье, 9 июля, стало известно, что США, Великобритания, Франция и Германия ведут переговоры с целью завершить работу над декларацией о гарантиях безопасности для Украины накануне саммита НАТО. А 10 июля Столтенберг и Науседа предварительно подтвердили договоренность Альянса об отмене Плана действий по членству для будущего вступления Украины в НАТО.

Накануне саммита Столтенберг заявил, что Зеленский присоединится к участникам саммита на инаугурационном заседании Совета Украина – НАТО.

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