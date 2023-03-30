Украина будет бойкотировать соревнования, на которых выступят спортсмены из РФ или Беларуси, - решение правительства
Украинские спортсмены не будут участвовать в турнирах, где будут представлены атлеты из России или Белоруссии – соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины
Украина будет бойкотировать турниры, где будут выступать атлеты из РФ или Беларуси - решение правительства Об этом сообщил Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов в эфире телемарафона "Единые Новости", информирует "Общественное".
Протокольное решение, принятое Правительством Украины, было подано по предложению Министра молодежи и спорта Украины, а также президента НОК Украины Вадима Гутцайта. Это решение распространяется на все соревнования, включая отборочные старты на Олимпиаду-2024.
"На заседании Правительства принято протокольное решение по предложению коллеги Гутцайта о том, что мы участвуем в отборочных соревнованиях [на Олимпиаду-2024] только там, где нет россиян. Соответственно, участие вне этих критериев может быть основанием для лишения федераций статуса национального" , – заявил Немчинов.
Это решение – ответ Правительства Украины на обновленные рекомендации МОК по участию в соревнованиях атлетов из России и Белоруссии. Согласно решению Исполкома МОК, федерациям рекомендовано возвращать атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе. Однако только в индивидуальных состязаниях, не в командных стартах.
Подробного объяснения, как будет действовать решение Правительства Украины, нет. На одном и том же старте могут проходить соревнования в личных и командных стартах – неизвестно, будет ли распространяться запрет на весь турнир.
Также Олег Немчинов добавил, что спортсменам нужно думать не о карьере в контексте бойкота соревнований, а о сохраненной жизни.
"Что делать самим спортсменам? Знаете, я никому не пожелаю... Вчера был на очередном похороне своего хорошего знакомого, отдавшего более 20 лет легкой атлетике, и погиб на Харьковском направлении. И у которого осталось трое детей. Он добровольно пошел на второго. войну.И прослужил он не на кухне, если можно так сказать.То есть он был в боевых подразделениях.Так вот я хочу сказать нашим коллегам-спортсменам, которые переживают, что из-за мероприятий МОК и допущения россиян или белорусов к соревнованиям, а соответственно украинцы не смогут принять участие, что сломается карьера или что-то другое. Зато останется жизнь ваша и ваших детей", - резюмировал Немчинов.
- Напомним, 28 марта состоялся исполком МОК, на котором комитет не определился с допуском атлетов из РФ и Белоруссии в Олимпиаду, но рекомендовал федерациям при определенных условиях разрешить им участвовать в соревнованиях.
- Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт назвал победой Украины разрешение МОК допускать россиян и белорусов в соревнования международными федерациями.
- Президент ОКР Станислав Поздняков заявил , что озвученные МОК критерии допуска на международные соревнования россиян и белорусов "неприемлемы для Олимпийского комитета России".
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