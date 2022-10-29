Об этом эксперт по безопасности Иван Варченко рассказал в эфире телеканала Эспрессо.

"Украина будет бороться за свою независимость и будет освобождать свою территорию независимо от погоды. Независимо от того, будут дожди или нет, и какая будет температура на улице. И осенью, и зимой, и весной мы демонстрировали это, что в самых плохих погодных условиях мы эффективно защищали свою землю и уничтожали врага. Есть ли на сегодняшний день погода каким-либо условием, чтобы, например, препятствовать освободительной войне украинцев сейчас? Нет, на сегодняшний день это лишь один из факторов, который может разве что сдерживать. И это сдерживание не абсолютно", - сказал он.

Иван Варченко отметил, что из-за плохих погодных условий продвижение ВСУ может быть не столь интенсивным, однако это не остановит украинских воинов в стремлении освободить родную землю от оккупантов.

"Мы понимаем, что продвижение может замедлиться, но оно не остановится точно, потому что у украинцев есть и сила, и рвение для того, чтобы бить врага. И в конце концов, мы готовы будем прекратить войну и даже остановиться только тогда, когда выгоним последнего врага и ликвидируем Российскую империю как угрозу украинской независимости", - добавил он.

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