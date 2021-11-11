"Украина будет адекватно реагировать на развитие ситуации": Зеленский обсудил миграционный кризис с президентом Литвы

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.



"Обсудил по телефону с Гитанасом Науседой сложную ситуацию на границах Беларуси и Европейского Союза. Заверил, что Украина будет адекватно реагировать на развитие ситуации на наших границах", - написал Зеленский.



Президент отметил, что Украина и Литва договорились координировать меры по сохранению свободы передвижения граждан обеих стран во время пандемии.

Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков.

По состоянию на 9 ноября на границе с Белоруссией польские спецслужбы насчитывали около 4 тыс. мигрантов.

Утром 10 ноября сообщалось , что десятки мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу.

ЕС готовит новые санкции против Беларуси, в частности, министра иностранных дел Владимира Макея и авиакомпании "Белавиа", которая перевозит мигрантов.

Депутат крупнейшей в Бундестаге Социал-демократической партии Германии Нильc Шмид предложил привлечь Украину к решению проблемы с мигрантами на белорусско-польской границе. Он сказал, что мигрантов можно отправлять в Украину, пока ЕС будет рассматривать заявки на их убежище.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил на идею немецкого депутата предложением однопартийцам Шмида пригласить мигрантов в свои дома.