"Украина будет адекватно реагировать на развитие ситуации": Зеленский обсудил миграционный кризис с президентом Литвы
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Литвы Гитанасом Науседой миграционный кризис на границах ЕС с Беларусью
Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
"Обсудил по телефону с Гитанасом Науседой сложную ситуацию на границах Беларуси и Европейского Союза. Заверил, что Украина будет адекватно реагировать на развитие ситуации на наших границах", - написал Зеленский.
Президент отметил, что Украина и Литва договорились координировать меры по сохранению свободы передвижения граждан обеих стран во время пандемии.
"Продуктивный разговор с Владимиром Зеленским по поводу ухудшения ситуации с нелегальными мигрантами на белорусской границе и передвижения российских войск на восточной границе Украины. В беспокойное время самое важное быть на одной волне со своими партнерами и союзниками", - написал Науседа в Twitter.
- Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков.
- По состоянию на 9 ноября на границе с Белоруссией польские спецслужбы насчитывали около 4 тыс. мигрантов.
- Утром 10 ноября сообщалось , что десятки мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу.
- ЕС готовит новые санкции против Беларуси, в частности, министра иностранных дел Владимира Макея и авиакомпании "Белавиа", которая перевозит мигрантов.
- Депутат крупнейшей в Бундестаге Социал-демократической партии Германии Нильc Шмид предложил привлечь Украину к решению проблемы с мигрантами на белорусско-польской границе. Он сказал, что мигрантов можно отправлять в Украину, пока ЕС будет рассматривать заявки на их убежище.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил на идею немецкого депутата предложением однопартийцам Шмида пригласить мигрантов в свои дома.
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