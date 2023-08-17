Украина брала аварийную помощь от энергосистемы Румынии из-за нового рекорда потребления
Вечером 16 августа Украина вынуждена была взять аварийную помощь от энергосистемы Румынии. Генерация не смогла обеспечить потребности потребителей электроэнергии
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
"Вчера, 16 августа, в энергосистеме в 21:00 был зафиксирован новый летний рекорд потребления. Он на 0,4% превысил предыдущий максимум, который был 19 июля", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что из-за облачной погоды солнечные электростанции не могли выработать достаточно электроэнергии, а объем импорта был недостаточен для компенсации разницы между потреблением и генерацией.
"Поэтому Укрэнерго принимало аварийную помощь в Румынии с 19:00 до 22:00 мощностью 400 МВт каждый час для обеспечения потребления", - рассказали в компании и отметили, что стоимость такой электроэнергии высокая.
17 августа осуществляется импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы в утренние и вечерние часы с максимальной мощностью в отдельные часы до 645 МВт. Экспорт не планируется.
- По данным Минэнерго, в Днепропетровской области из-за российских обстрелов обесточено 20 населенных пунктов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.26
Покупка 37.26Продажа 38.05
-
EUR
Покупка 40.74Продажа 41.8
- Актуальное
- Важное