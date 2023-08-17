Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"Вчера, 16 августа, в энергосистеме в 21:00 был зафиксирован новый летний рекорд потребления. Он на 0,4% превысил предыдущий максимум, который был 19 июля", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что из-за облачной погоды солнечные электростанции не могли выработать достаточно электроэнергии, а объем импорта был недостаточен для компенсации разницы между потреблением и генерацией.

"Поэтому Укрэнерго принимало аварийную помощь в Румынии с 19:00 до 22:00 мощностью 400 МВт каждый час для обеспечения потребления", - рассказали в компании и отметили, что стоимость такой электроэнергии высокая.

17 августа осуществляется импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы в утренние и вечерние часы с максимальной мощностью в отдельные часы до 645 МВт. Экспорт не планируется.