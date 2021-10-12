Украина - Босния и Герцеговина: составы команд на матч отбора ЧМ-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины 9 октября в Хельсинки одолела Финляндию со счетом 2:1. В другом матче субботы Босния и Герцеговина победила в Нур-Султане Казахстан - 2:0.

Команда Александра Петракова набрала 8 очков, вернулась на второе место и опередила Боснию и Герцеговину, которая с 6 пунктами - третья. Финляндия имеет 5 баллов и идет четвертой. У Казахстана - 3 очка. Возглавляет турнирную таблицу с 12 пунктами Франция.



Сегодня, 12 октября, Украина сыграет против Боснии и Герцеговины в 8-м туре квалификации ЧМ-2022. Начало в 21:45.



ЧМ-2022



Квалификация. 8-й тур

12 октября

Группа D



Украина - Босния и Герцеговина



Украина: Пятов (к), Соболь, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Тимчик, Степаненко, Шапаренко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.



Запасные: Бущан, Сирота, Сидорчук, Корниенко, Зубков, Харатин, Шабанов, Булеца, Довбик, Сикан, Караваев, Резник.



Босния и Герцеговина: Шехич, Чивич, Ахмедходжич, Гаджикадунич, Стеванович, Колашинац, Налич, Хаджиахметович, Превляк, Джеко, Гояк.



Львов, стадион "Арена Львов"

Начало в 21:45



Прямая трансляция на телеканале "Украина" и "Футбол 1"



Сегодня Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина - Босния и Герцеговина .

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