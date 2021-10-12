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Украина - Босния и Герцеговина: Петраков "отцепил" одного футболиста из заявки на матч отбора ЧМ-2022

12 октября, 2021 вторник
10:26
Спорт Александр Петраков

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков назвал заявку на игру квалификации чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Из футболистов, которые сейчас находятся в расположении сборной Украины, в заявку на матч не попал лишь полузащитник из "Днепра-1" Александр Пихальонок.

Заявка сборной Украины

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Виктор Корниенко, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 12 Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14 Игорь Харатин, 15 Виктор Цыганков, 16 Артем Шабанов, 17. Сергей Булеца, 18. Александр Тимчик, 19. Артем Довбик, 20. Даниил Сикан, 21 Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23 Дмитрий Резник.

Матч Украина - Босния и Герцеговина состоится сегодня на "Арене Львов" и начнется в 21:45.

Сборная Украины перед этой игрой 8 очков и занимает второе место в группе D. Босния и Герцеговина с 6 пунктами - третья. Финляндия имеет 5 баллов и идет четвертой. У Казахстана - 3 очка. Возглавляет турнирную таблицу с 12 пунктами Франция.

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина - Босния и Герцеговина .

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