Украина - Босния и Герцеговина: онлайн-трансляция матча в отборе на ЧМ-2022
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 8-го тура квалификации ЧМ-2022 Украина - Босния и Герцеговина
Заявка сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины:
1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Виктор Корниенко, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 12 Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 16. Артем Шабанов, 17. Сергей Булеца, 18. Александр Тимчик, 19. Артем Довбик, 20. Даниил Сикан, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23 Дмитрий Резник.
Из футболистов, которые сейчас находятся на сборах национальной команды, в заявку не попал Александр Пихальонок.
Сборная Украины, 9 октября в Хельсинки, одолела Финляндию со счетом 2: 1. В другом матче субботы Босния и Герцеговина победила в Нур-Султане Казахстан - 2: 0.
Команда Александра Петракова набрала 8 очков, вернулась на второе место и опередила Боснию и Герцеговину, которая с 6 пунктами - третья. Финляндия имеет 5 баллов и идет четвертой. У Казахстана - 3 очка. Возглавляет турнирную таблицу с 12 пунктами Франция.
Сегодня, 12 октября, Украина сыграет против Боснии и Герцеговины в 8-м туре квалификации ЧМ-2022. Начало в 21:45.
ЧМ-2022
Квалификация. 8-й тур
12 октября
Группа D
Украина - Босния и Герцеговина
Львов, стадион "Арена Львов"
Начало в 21:45
Прямая трансляция на телеканале "Украина" и "Футбол 1"
- Напомним, 9 октября сборная Боснии и Герцеговины победила Казахстан в квалификации чемпионата мира-2022 и опередила Украину в турнирной таблице группы D.
- После этого в субботу сборная Украины победила в Хельсинки Финляндию и вернула себе вторую позицию.
- 11 октября и.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков заявил, что его футболисты будут играть против Боснии и Герцеговины только на победу.
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