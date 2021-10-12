Украина - Босния и Герцеговина: онлайн-трансляция матча в отборе на ЧМ-2022

Заявка сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины:



1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Виктор Корниенко, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 12 Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 16. Артем Шабанов, 17. Сергей Булеца, 18. Александр Тимчик, 19. Артем Довбик, 20. Даниил Сикан, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23 Дмитрий Резник.



Из футболистов, которые сейчас находятся на сборах национальной команды, в заявку не попал Александр Пихальонок.





Сборная Украины, 9 октября в Хельсинки, одолела Финляндию со счетом 2: 1. В другом матче субботы Босния и Герцеговина победила в Нур-Султане Казахстан - 2: 0.

Команда Александра Петракова набрала 8 очков, вернулась на второе место и опередила Боснию и Герцеговину, которая с 6 пунктами - третья. Финляндия имеет 5 баллов и идет четвертой. У Казахстана - 3 очка. Возглавляет турнирную таблицу с 12 пунктами Франция.



Сегодня, 12 октября, Украина сыграет против Боснии и Герцеговины в 8-м туре квалификации ЧМ-2022. Начало в 21:45.



ЧМ-2022



Квалификация. 8-й тур

12 октября

Группа D



Украина - Босния и Герцеговина



Львов, стадион "Арена Львов"

Начало в 21:45



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