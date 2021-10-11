Украина - Босния и Герцеговина: как фанаты могут посетить матч во Львове

12 октября Украина сыграет против Боснии и Герцеговины в 8-м туре квалификации ЧМ-2022. Начало в 21:45.



На "Арену Львов" допустят только болельщиков, у которых есть отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 не более чем за 72 часа до начала мероприятия, экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 не более чем за 72 часа до начала мероприятия или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации.

Сборная Украины, 9 октября в Хельсинки, одолела Финляндию со счетом 2: 1. В другом матче субботы Босния и Герцеговина победила в Нур-Султане Казахстан - 2: 0.

Команда Александра Петракова набрала 8 очков, вернулась на второе место и опередила Боснию и Герцеговину, которая с 6 пунктами - третья. Финляндия имеет 5 баллов и идет четвертой. У Казахстана - 3 очка. Возглавляет турнирную таблицу с 12 пунктами Франция.

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