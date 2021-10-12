Украина - Босния и Герцеговина: Где и когда смотреть матч отбора на ЧМ-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины 9 октября в Хельсинки одолела Финляндию со счетом 2: 1. В другом матче субботы Босния и Герцеговина победила в Нур-Султане Казахстан - 2: 0.

Команда Александра Петракова набрала 8 очков, вернулась на второе место и опередила Боснию и Герцеговину, которая с 6 пунктами - третья. Финляндия имеет 5 баллов и идет четвертой. У Казахстана - 3 очка. Возглавляет турнирную таблицу с 12 пунктами Франция.



Сегодня, 12 октября, Украина сыграет против Боснии и Герцеговины в 8-м туре квалификации ЧМ-2022. Начало в 21:45.



ЧМ-2022



Квалификация. 8-й тур

12 октября

Группа D



Украина - Босния и Герцеговина



Львов, стадион "Арена Львов"

Начало в 21:45



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