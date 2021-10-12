Украина - Босния и Герцеговина: Где и когда смотреть матч отбора на ЧМ-2022
Сегодня, 12 октября, в 8-м туре отбора на ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против Боснии и Герцеговины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины 9 октября в Хельсинки одолела Финляндию со счетом 2: 1. В другом матче субботы Босния и Герцеговина победила в Нур-Султане Казахстан - 2: 0.
Команда Александра Петракова набрала 8 очков, вернулась на второе место и опередила Боснию и Герцеговину, которая с 6 пунктами - третья. Финляндия имеет 5 баллов и идет четвертой. У Казахстана - 3 очка. Возглавляет турнирную таблицу с 12 пунктами Франция.
Сегодня, 12 октября, Украина сыграет против Боснии и Герцеговины в 8-м туре квалификации ЧМ-2022. Начало в 21:45.
ЧМ-2022
Квалификация. 8-й тур
12 октября
Группа D
Украина - Босния и Герцеговина
Львов, стадион "Арена Львов"
Начало в 21:45
Прямая трансляция на телеканале "Украина" и "Футбол 1"
- Напомним, 9 октября сборная Боснии и Герцеговины победила Казахстан в квалификации чемпионата мира-2022 и опередила Украину в турнирной таблице группы D.
- После этого в субботу сборная Украины победила в Хельсинки Финляндию и вернула себе вторую позицию.
- 11 октября и.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков заявил, что его футболисты будут играть против Боснии и Герцеговины только на победу.
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