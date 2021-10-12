Украина - Босния и Герцеговина: букмекеры дали прогноз на матч отбора ЧМ-2022
Букмекеры считают сборную Украины фаворитом отборочного матча чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекерские конторы предлагают на победу команды Александра Петракова во Львове коэффициент 1,7, на ничью дают 3,6, а на выигрыш Боснии и Герцеговины - 4,75.
Матч Украина - Босния и Герцеговина состоится сегодня на "Арене Львов" и начнется в 21:45.
Сборная Украины перед этой игрой 8 очков и занимает второе место в группе D. Босния и Герцеговина с 6 пунктами - третья. Финляндия имеет 5 баллов и идет четвертой. У Казахстана - 3 очка. Возглавляет турнирную таблицу с 12 пунктами Франция.
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11 октября Александр Петраков пообещал, что сборная Украины будет играть против Боснии и Герцеговины только на победу.
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