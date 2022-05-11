Об этом сообщает Еспресо.TV

Игра между сборной Украины и "Боруссией" состоится в Менхенгладбахе и начнется в 21:45 по киевскому времени. Гимн Украины перед матчем будет вживую исполнять украинская певица Христина Соловий.

1 июня сборную Украины ждет матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня состоится игра против Уэльса.

Товарищеский матч

11 мая

"Боруссия М" - Украина

Менхенгладбах, стадион "Боруссия Парк"

Начало в 21:45

Трансляция - YouTube-канал Футбол NEWS / Телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 3"

10 мая сборная Украины представила новую форму, в которой сыграет в товарищеских матчах накануне отборочной игры чемпионата мира против Шотландии.

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