Украина - "Боруссия М": где и когда смотреть первый матч футбольной сборной после начала войны
Сегодня, 11 мая, сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч против менхенгладбасской "Боруссии"
Об этом сообщает Еспресо.TV
Игра между сборной Украины и "Боруссией" состоится в Менхенгладбахе и начнется в 21:45 по киевскому времени. Гимн Украины перед матчем будет вживую исполнять украинская певица Христина Соловий.
1 июня сборную Украины ждет матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня состоится игра против Уэльса.
Товарищеский матч
11 мая
"Боруссия М" - Украина
Менхенгладбах, стадион "Боруссия Парк"
Начало в 21:45
Трансляция - YouTube-канал Футбол NEWS / Телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 3"
- 10 мая сборная Украины представила новую форму, в которой сыграет в товарищеских матчах накануне отборочной игры чемпионата мира против Шотландии.
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