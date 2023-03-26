Об этом глава украинского Нацбанка Андрей Пышный заявил в интервью Financial Times.

Андрей Пышный утверждает, что монетарное финансирование экономики создало огромные риски для макрофинансовой стабильности, когда в прошлом году банк был вынужден печатать миллиарды гривен, чтобы закрыть дефицит бюджета.

"Это было быстрое лечение, но очень опасное", - сказал он.

Отмечается, что впоследствии НБУ сменил курс, проложив путь к получению кредита в размере $15,6 млрд, о котором МВФ и Киев договорились на прошлой неделе.

"Прекращение монетарного финансирования, использование внутренних рынков облигаций и меры по увеличению налоговых поступлений были жестко прописаны в соглашении с МВФ". – добавили журналисты.

По словам Пышного, целью НБУ было поглотить избыточную ликвидность с помощью более жестких резервных требований и постепенно вернуться к плавающему обменному курсу. Он добавил, что соглашение с МВФ поможет "гарантировать, что коалиция доноров примет на себя обязательство оказать помощь в размере около $40 млрд" в этом году.

Глава НБУ подтвердил, что банк в следующем месяце пересмотрит свой прогноз роста ВВП в 2023 году до 0,3% после 30-процентного падения за прошлый год, что отражает влияние российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины зимой. В то же время новый прогноз не учитывает никакой дополнительной западной помощи на реконструкцию.