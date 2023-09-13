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Украина больше года экспортирует зерно через Хорватию, вывезено около 100 тыс. тонн, - хорватский чиновник

13 сентября, 2023 среда
17:24
Экономика

Украина больше года экспортирует зерно через порт Хорватии, за это время было вывезено около 100 тыс. тонн зерна. В порт агропродукция поступает поездом через Венгрию

Об этом сообщил руководитель зернового терминала порта Риека Марино Кларич, передает The Guardian.

Несмотря на то, что Хорватия расположена в сотне миль от западной границы Украины, она стала транзитным пунктом для зерна страны из-за продолжающейся блокады Черного моря со стороны россиян.

По словам Марино Кларича, с мая 2022 года из порта Риека на севере Хорватии экспортировали около 100 тыс. тонн украинской кукурузы и пшеницы. В Хорватию зерно едет по железной дороге через Венгрию.

На сегодняшний день годовая мощность порта Риека составляет всего один миллион тонн зерна. Тем не менее, чиновники пытаются расширить экспортные мощности. Так, премьер-министр страны Андрей Пленкович сказал: "Хорватия считает себя средиземноморской дверью для Центральной Европы".

Что известно о работе зернового коридора

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил, что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

12 августа в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения.

25 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Политики, в частности, обсудили зерновое соглашение. Фидан заявил, что Анкара не видит "никакой альтернативы" Черноморской зерновой инициативе – начальному соглашению по зерну, которое Украина и Россия заключили при посредничестве ООН и Турции.

Новости
Украина
Хорватия
экспорт зерна
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