Украина – Болгария: стартовые составы команд на товарищеский матч

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За свою историю национальные команды встречались пять раз. На счету Украины – три победы. Еще две встречи завершились вничью.



Последний раз команды играли между собой в 2012 году. Тогда Украина победила Болгарию в Софии со счётом 1:0.



Товарищеский матч



11 ноября



Украина – Болгария



Украина: Бущан, Соболь, Кривцов, Матвиенко, Сидорчук, Малиновский, Зинченко, Тимчик, Зубков, Ярмоленко, Довбык.



Одесса, стадион "Черноморец"



Начало в 19:30



Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"









Напомним, 6 ноября стало известно, что защитник "Динамо" Виталий Миколенко из-за травмы пропустит решающий матч сборной Украины по отбору чемпионата мира против Боснии и Герцеговины.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что травмированного Виталия Миколенко на левом фланге обороны заменит Эдуард Соболь.

11 ноября Николай Шапаренко не попал в заявку сборной Украины на товарищескую игру против Болгарии.

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