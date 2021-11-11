Украина – Болгария: стартовые составы команд на товарищеский матч
Сегодня, 11 ноября, сборная Украины по футболу сыграет против Болгарии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За свою историю национальные команды встречались пять раз. На счету Украины – три победы. Еще две встречи завершились вничью.
Последний раз команды играли между собой в 2012 году. Тогда Украина победила Болгарию в Софии со счётом 1:0.
Товарищеский матч
11 ноября
Украина – Болгария
Украина: Бущан, Соболь, Кривцов, Матвиенко, Сидорчук, Малиновский, Зинченко, Тимчик, Зубков, Ярмоленко, Довбык.
Одесса, стадион "Черноморец"
Начало в 19:30
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- Напомним, 6 ноября стало известно, что защитник "Динамо" Виталий Миколенко из-за травмы пропустит решающий матч сборной Украины по отбору чемпионата мира против Боснии и Герцеговины.
- Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что травмированного Виталия Миколенко на левом фланге обороны заменит Эдуард Соболь.
- 11 ноября Николай Шапаренко не попал в заявку сборной Украины на товарищескую игру против Болгарии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.03
Покупка 26.03Продажа 26.27
-
EUR
Покупка 29.81Продажа 30.22
- Актуальное
- Важное