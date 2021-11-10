Украина – Болгария: как можно посетить товарищеский матч в Одессе
Болельщики смогут посетить товарищеский матч Украина – Болгария, который пройдет в Одессе
Согласно карантинным нормам стадион можно заполнить на 18 тыс. зрителей. На матч будут пускать только с сертификатом вакцинации, отрицательным тестом или справкой об выздоровлении от коронавируса.
За свою историю национальные команды встречались пять раз. На счету Украины – три победы. Еще две встречи завершились вничью.
Последний раз команды играли между собой в 2012 году. Тогда Украина победила Болгарию в Софии со счётом 1:0.
Товарищеский матч
11 ноября
Украина – Болгария
Одесса, стадион "Черноморец"
Начало в 19:30
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- Напомним, 25 октября Александр Петраков назвал состав сборной Украины на следующие матчи и вернул Руслана Малиновского в национальную команду.
- 6 ноября стало известно, что защитник "Динамо" Виталий Миколенко из-за травмы пропустит решающий матч сборной Украины по отбору чемпионата мира против Боснии и Герцеговины.
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