Украина – Болгария: как можно посетить товарищеский матч в Одессе

Украинская ассоциация футбола сообщает, что на встрече ожидается 10-11 тысяч болельщиков. Матч пройдет на стадионе "Черноморец" в Одессе.Согласно карантинным нормам стадион можно заполнить на 18 тыс. зрителей. На матч будут пускать только с сертификатом вакцинации, отрицательным тестом или справкой об выздоровлении от коронавируса.

За свою историю национальные команды встречались пять раз. На счету Украины – три победы. Еще две встречи завершились вничью.



Последний раз команды играли между собой в 2012 году. Тогда Украина победила Болгарию в Софии со счётом 1:0.



Товарищеский матч



11 ноября



Украина – Болгария



Одесса, стадион "Черноморец"



Начало в 19:30



Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"





Напомним, 25 октября Александр Петраков назвал состав сборной Украины на следующие матчи и вернул Руслана Малиновского в национальную команду.

6 ноября стало известно, что защитник "Динамо" Виталий Миколенко из-за травмы пропустит решающий матч сборной Украины по отбору чемпионата мира против Боснии и Герцеговины.

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