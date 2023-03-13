Об этом в эфире Еспресо заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Мы в уникальной сейчас ситуации, потому что в результате сократилось потребление газа. Украина сейчас уникально близка к тому, чтобы стать страной, которая сама себя газом обеспечивает и избавиться от импорта. Это требует определенных очень напряженных действий для того, чтобы еще немного увеличить производство газа в Украине - не дать ему снижаться, а наоборот поднять.Это требует очень больших усилий, но это возможно. Если мы сможем стать страной, которая сама себя обеспечивает газом и не нуждается в импорте, это будет огромным шагом к полной энергетической независимости Украины. Я очень надеюсь, что мы этот шаг сделаем", – считает Харченко.