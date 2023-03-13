Украина близка к самообеспечению газом, - эксперт в сфере энергетики Харченко
Если мы сможем стать страной, которая сама себя обеспечивает газом и не нуждается в импорте, это будет огромным шагом к полной энергетической независимости Украины
Об этом в эфире Еспресо заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.
"Мы в уникальной сейчас ситуации, потому что в результате сократилось потребление газа. Украина сейчас уникально близка к тому, чтобы стать страной, которая сама себя газом обеспечивает и избавиться от импорта. Это требует определенных очень напряженных действий для того, чтобы еще немного увеличить производство газа в Украине - не дать ему снижаться, а наоборот поднять.Это требует очень больших усилий, но это возможно. Если мы сможем стать страной, которая сама себя обеспечивает газом и не нуждается в импорте, это будет огромным шагом к полной энергетической независимости Украины. Я очень надеюсь, что мы этот шаг сделаем", – считает Харченко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.06
Покупка 38.06Продажа 38.85
-
EUR
Покупка 40.05Продажа 41.01
- Актуальное
- Важное