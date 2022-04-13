Украина благодарна за военную помощь США, но мы нуждаемся в тяжелом вооружении, – Ермак

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак написал в Твиттер.



"Мы благодарны за всю помощь США, которую нам предоставили до сих пор. Но нам нужна программа типа ленд-лиза, более тяжелое вооружение для защиты и предотвращения дальнейшего российского варварства", – написал Ермак.



Он также поблагодарил президента США Джо Байдена за оценку преступлений России в Украине.



"Настоящий лидер говорит правду", – отметил он.

Напомним, Сенат США возобновил программу времен Второй Мировой войны – так называемый ленд-лиз, который позволит президенту Джо Байдену более оперативно предоставлять оружие и осуществлять другие поставки в Украину для отпора российскому врагу. Украина надеется на скорейшее принятие его в Палате представителей и подпись президента США.



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