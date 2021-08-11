Украина безболезненно пройдет пиковые выплаты по госдолгу в сентябре, - Любченко
Украина имеет достаточно средств для осуществления выплат по государственному долгу в сентябре
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По словам вицепремьер-министра экономики Украины Алексея Любченко, в июле правительство провело значительный транш долговых платежей. Сейчас идет подготовка к сентябрю, но средства есть.
Он также добавил, что Украина выполнила все целевые ориентиры, которые ставились для продолжения сотрудничества с Международным Валютным Фондом (МВФ).
"Из того, что в зоне моей ответственности, то Верховная Рада даже приняла в первом чтении законопроект о корпоративном управлении. Это величензний шаг вперед. Кроме того, МВФ утвердил решение о крупнейшем в истории распределение СДР, из которых украинская часть составляет около $ 2,7 млрд. Это, в частности, позволит безболезненно осуществить долговые выплаты Украины в сентябре 2021 ", - цитирует агентство слова Любченко.
Первый вицепремьер также отметил перевыполнение плана по поступлениям в доходную часть госбюджета со стороны Государственной налоговой службы, выполнение росписи по доходам со стороны Государственной таможенной службы. Он также отметил, что заимствования происходят эффективно.
- Напомним, Украина в сентябре должен уплатить по госдолгу 104,9 млрд грн, что является пиком выплат в течение 2021 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.72
Покупка 26.72Продажа 26.95
-
EUR
Покупка 31.24Продажа 31.63
- Актуальное
- Важное