На таких темах акцентируют международные издания на утро 7 августа.

Участившиеся украинские удары по российской инфраструктуре и значительные результаты от систем ПВО и Германии

Накануне украинские войска нанесли удары по 2 мостам, соединяющим оккупированный Россией Крымом с остальной Украиной, в рамках более масштабной схемы атак на полуострове и вокруг него. Эти удары направлены, чтобы воспрепятствовать критическим маршрутам поставок для Кремля и увеличить размах войны. Украина стала смелее, стреляя из беспилотников по Москве, тогда как российские войска перешли к регулярным атакам на Черное море, важную экономическую линию жизни.

Российские источники распространяли изображения, на которых видно, что в результате высокоточных ракетных ударов по автомобильным мостам через Чонгар и Геническ имеются значительные повреждения Генического моста, а часть моста, как утверждалось, рухнула. В то же время Чонгарский мост якобы получил незначительные повреждения. В Институте изучения войны (ISW) считают, что украинские атаки на двух ключевых мостах, соединяющих оккупированный Крымский полуостров с оккупированной Россией частью Херсонской области, предположительно приведут к значительным сбоям в материально-техническом обеспечении российских военных, сообщает The Guardian . Некоторые маршруты, которыми могут быть вынуждены воспользоваться, пролегают ближе к украинским позициям в верхней части Херсонской области и во многих случаях в пределах радиуса действия артиллерии западного берега реки, который удерживается Украиной. Украина подтвердила удары по ключевым маршрутам России в Крым.

Фото: Минобороны Украины

Взрывы на мостах произошли в тот же день, когда мэр Москвы заявил, что на подходе к городу был сбит беспилотник, а незадолго после этого Украина поразила морским беспилотником один из крупнейших нефтяных танкеров России в Керченском проливе, а также совершила атаку на крупный военно-морской. базу, отмечает CNN . Украинские удары внутри России и территории, контролируемой Россией, становятся все более распространенной чертой войны. В течение лета российские города, включая Москву, подверглись серии ударов беспилотников, тогда как в пятницу произошло нападение на российский порт в сотне миль от контролируемой Украиной территории, в результате чего военный корабль остался на месте.

Украина видит значительные результаты от систем противовоздушной обороны США и Германии, о чем заявил в воскресенье президент Владимир Зеленский, несмотря на волны российских авиаударов, которые, по словам Киева, нацелены на гражданских лиц и жилые дома, пишет Reuters . Россия сообщила, что сбила следовавший в Москву беспилотник в третьей подобной атаке за неделю, тогда как официальные лица с обеих сторон заявили, что Украина ударила по двум мостам, соединяющим Крым с материком. Обе страны усилили нападения на войска, оружие и инфраструктуру друг друга, которые вовлечены в войну, поскольку Украина стремится вытеснить российские войска, окопавшиеся на юге и востоке страны после полномасштабного вторжения России в прошлом году.

Кроме того, в понедельник российская система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник авиационного типа над Ферзиковским районом Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. На севере Калужская область граничит с Московской. Неизвестно, кто запустил беспилотники, и комментарии со стороны Украины не поступали. Киев практически никогда публично не берет на себя ответственность за нападения внутри России или на подконтрольной России территории Украины, отмечает Reuters .

Как воюет один из самых смертоносных украинских пилотов дрона-камикадзе

The Guardian рассказывает об украинском военном Александре, который является едва ли не самым смертоносным пилотом беспилотника-камикадзе в Украине: он уничтожил пять танков, пять БМП, один БТР, одну боевую разведывательную машину, два многоцелевых легковооруженных транспортника, БМП и БМП. Это 20 единиц смертоносной и высокоценной российской техники, вывезенной с поля сражения. Военный имеет кадры, подтверждающие его смертоносную работу. Но не для того, чтобы похвастаться тем, что недавно убивал и калечил. "Войной нечего хвастаться", – говорит воин.

"Это как играть в компьютерную игру, понимаете?" Александр рассказывает о своей смертоносной и недостойной зависти задаче, которая в условиях повсеместной войны стала для него почти потрясающей рутиной. "Это весело, знаете? Когда весело, когда ты отдыхаешь, это легко. Когда вы напряжены, невозможно правильно работать. Это может сделать каждый". Больше читайте в материале.

Вечная война Путина и вовлечение россиян в цивилизационный конфликт против Запада

NYT пишет о вечной войне Путина, отмечая, что происходящее в Украине почти не чувствуется в Москве. Воздействие переносится на беднейшие регионы в РФ. От того, сколько времени можно будет скрывать жертвы зависит судьба российского лидера и его страны. Владимир Путин хочет вовлечь россиян в цивилизационный конфликт с Западом, гораздо масштабнее Украины. Последуют ли они за ним?

Автор статьи говорит, что провел месяц в России, стране почти такой большой, как Соединенные Штаты и Канада вместе взятые, в поисках подсказок, которые могли бы объяснить ее националистическое движение к непровоцированной войне и ее настроения более 17 месяцев в конфликте, задуманном как удар молнии , став затяжным кошмаром. В Москве, похоже, западные санкции имели незначительный эффект. Отмечается, что, глядя на Москву сегодня, можно понять, почему Путин заслужил такое большое уважение у своих земляков. Он открыл Россию, чтобы закрыть ее перед Западом; он также модернизировал ее, оставив нить прошлого России неразорванной.

Фото: иллюстративный

Рассказывается, как в Республике Бурятия один россиянин собирался вторично идти на фронт из-за долга перед родиной. Другой сражался в Мариуполе, а после ранения помогает отправлять машины на войну. Говорит, что Россия и Украина – "одно тело". "На теле есть опухоль – она в Украине, и мы должны ее вылечить. Опухоль происходит от американцев, которые ходят туда, куда им не нужно идти. Наша задача понятна и будет выполнена, справедливость восстановлена, фашизм повержен", – сказал россиянин, который также считает, что Путин был послан в Россию Богом.

В общем, советское прошлое вечно, говорится в тексте, и это ощущается даже в таких отдаленных уголках как Улан-Удэ. Война переросла в цивилизационный конфликт, который передается из поколения в поколение. Путин превращает захватническую войну в Украине в оборонную войну против морального разложения Запада. Россия вращается в своем круговороте.