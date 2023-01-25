Украина бесплатно получила еще два "байрактара" от Baykar
В среду, 25 января, компания Baykar бесплатно предоставила Украине еще 2 беспилотника Bayraktar TB2
Об этом сообщает Главное управление разведки.
"Сегодня мы получили от больших друзей и партнеров Украины - компании Baykar - еще 2 беспилотника Bayraktar TB2. Компания Baykar передала их бесплатно для помощи Вооруженным Силам Украины и народу Украины для защиты от оккупанта", - говорится в сообщении.
- В октябре генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар заявил, что в беспилотниках его фирмы появятся ракеты "воздух-воздух", которые смогут сбивать иранские дроны-камикадзе.
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