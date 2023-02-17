Об этом Зеленский сказал в обращении.

"Продолжу консолидировать и поддержку для инициатив нашего государства в Генассамблее ООН. На следующей неделе представим важную резолюцию, и сегодня я представил ее ключевой смысл, в частности, лидерам и главам правительств государств Карибского содружества", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина развивает свою внешнюю политику на основе уважения к другим участникам международных отношений.

"Украина всегда базирует свою внешнюю политику на уважении ко всем участникам международных отношений. Все нации равны и заслуживают независимой жизни, мирного сотрудничества с другими народами. Такой наш принцип встречает понимание во всех частях света. И я благодарен каждому государству, каждому народу , поддерживающему украинские усилия по стабилизации международных отношений", - сказал Зеленский.

Зеленский призвал представителей стран Карибского содружества поддержать Украину в ООН, отметив, что резолюция будет касаться достижения мира и восстановления международного права.

"Агрессор всегда должен проигрывать. Право всегда должно доминировать. Правда всегда должна распространяться по миру. И каждое государство в мире - большое или малое - должно иметь право на свою независимость и на уважение всех других к этой независимости. Таковы принципы Украины. Таковы, я знаю, и ваши принципы.Я благодарю вас за то, что вы на стороне права.Я благодарю вас за то, что вы хотите дать своему региону и миру стабильность.Но истинная стабильность возможна только тогда, когда мы все вместе защищаем мир от государственного бандитизма. Поэтому я приглашаю вас к большему сотрудничеству! Мы представим на площадке Генассамблеи ООН резолюцию по всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру в Украине, а следовательно, и восстановление полной силы международного порядка, основанного на правилах. Ваши голоса имеют значение! Мир является ценностью, о которой нужно заботиться вместе!" – подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что РФ падет в этом году и призвал предоставить Украине больше оружия и сделать это быстрее.