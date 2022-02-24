Украина атакована с территории РФ и Беларуси от Луганщины до Житомирщины и из Крыма, - ГПСУ
В четверг, 24 февраля, государственная граница Украины от Луганской до Житомирской областей была атакована с территории России и Беларуси
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГПСУ.
"Около 5.00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью.
Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей", – говорится в сообщении.
Кроме того, происходит атака с территории оккупированного Россией Крыма.
"Также фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника. В зависимости от ситуаций на участках границы пограничники вместе с вооруженными силами Украины и Национальной гвардией Украины ведут огонь по врагу", - рассказали в ГПСУ.
- Напомним, 23 февраля главари "ЛДНР" Пасечник и Пушилин обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о военной помощи , обвинив Украину в агрессии.
- В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".
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