Украина атакована с территории РФ и Беларуси от Луганщины до Житомирщины и из Крыма, - ГПСУ

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГПСУ.



"Около 5.00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью.

Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей", – говорится в сообщении.



Кроме того, происходит атака с территории оккупированного Россией Крыма.



"Также фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника. В зависимости от ситуаций на участках границы пограничники вместе с вооруженными силами Украины и Национальной гвардией Украины ведут огонь по врагу", - рассказали в ГПСУ.

Напомним, 23 февраля главари "ЛДНР" Пасечник и Пушилин обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о военной помощи , обвинив Украину в агрессии.

В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".