Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

Из тех футболистов, которые находятся в Лодзи, где Украина будет принимать Армению, в официальную заявку на матч не попали защитники Эдуард Соболь и Александр Сирота. Зато в состав команды вернулись полузащитник Андрей Ярмоленко и форвард Роман Яремчук, которым Александр Петраков дал возможность отдохнуть во время игры Лиги наций против Ирландии в Дублине.

Официальная заявка сборной Украины на матч с Арменией:

1. Андрей Лунин, 2. Валерий Бондарь, 3. Тарас Качараба, 4. Денис Попов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Данила Игнатенко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбык, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Михаил Мудрык, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Пихаленок, 19. Данила Сикан, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Резник.

Матч Украина – Армения состоится сегодня, 11 июня, в Лодзи и начнется в 16:00.

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