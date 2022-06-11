Украина – Армения: Петраков вернул в состав двух лидеров сборной
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков включил в заявку на матч Лиги наций против Армении Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука, которые пропускали игру против Ирландии
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .
Из тех футболистов, которые находятся в Лодзи, где Украина будет принимать Армению, в официальную заявку на матч не попали защитники Эдуард Соболь и Александр Сирота. Зато в состав команды вернулись полузащитник Андрей Ярмоленко и форвард Роман Яремчук, которым Александр Петраков дал возможность отдохнуть во время игры Лиги наций против Ирландии в Дублине.
Официальная заявка сборной Украины на матч с Арменией:
1. Андрей Лунин, 2. Валерий Бондарь, 3. Тарас Качараба, 4. Денис Попов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Данила Игнатенко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбык, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Михаил Мудрык, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Пихаленок, 19. Данила Сикан, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Резник.
Матч Украина – Армения состоится сегодня, 11 июня, в Лодзи и начнется в 16:00.
- 8 июня сборная Украины победила Ирландию во 2-м туре Лиги наций.
- Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко заявил, что не сыграет в матчах Лиги наций против Армении и Ирландии.
- Главный тренер сборной Украины Александр Петраков сообщил, что игру против Армении также пропустят Георгий Бущан, Эдуард Соболь и Александр Сирота.
- 10 мая голкипер Андрей Пятов объявил , что в последний раз сыграет за сборную Украины в матче Лиги наций против Армении.
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