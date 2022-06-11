Украина – Армения. Онлайн-трансляция перед первой домашней игрой в Лиге Наций
11 июня Александр Ващук и Андрей Малиновский проведут два стрима перед и после матча Сборной Украины против Сборной Армении
В 15:00 присоединяйтесь к эфиру перед матчем, в котором поговорим про:
– состав на игру: последняя игра Пятова;
– включение с экс-игроками сборной;
– Александр Петраков не вспоминает свои победы;
- Ирландия – Украина: подробно разбираем игру;
- экспериментальный состав не поразил;
– Армения. Представляем соперника. Есть ли жизнь без Мхитаряна?
– на связи Лодзь: включение со стадиона;
- инсайды и новости из стана сборной;
- Украина – Армения. Прогнозы и ожидания;
- обзор соцсетей.
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