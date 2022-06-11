Украина – Армения. Онлайн-трансляция перед первой домашней игрой в Лиге Наций

В 15:00 присоединяйтесь к эфиру перед матчем, в котором поговорим про:



– состав на игру: последняя игра Пятова;

– включение с экс-игроками сборной;

– Александр Петраков не вспоминает свои победы;

- Ирландия – Украина: подробно разбираем игру;

- экспериментальный состав не поразил;

– Армения. Представляем соперника. Есть ли жизнь без Мхитаряна?

– на связи Лодзь: включение со стадиона;

- инсайды и новости из стана сборной;

- Украина – Армения. Прогнозы и ожидания;

- обзор соцсетей.